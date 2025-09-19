Los líderes del fútbol africano se reúnen en la sede de la Federación Egipcia de Fútbol, renovada con fondos del Programa Forward de la FIFA

La federación norteafricana abrió las puertas de su sede en la ciudad Seis de Octubre para el Programa Ejecutivo de Gestión del Fútbol de la CAF

La FIFA destinó 6.65 millones de USD de los fondos de su Programa Forward en tres fases a la renovación de las instalaciones

El centro de tecnificación de la federación se ha consolidado como núcleo del desarrollo del fútbol africano al acoger reuniones, impartir formación y ofrecer alojamiento

La CAF celebró del 15 al 17 de septiembre un taller de su Programa Ejecutivo de Gestión del Fútbol en la sede de la Federación Egipcia de Fútbol, en la ciudad Seis de Octubre. El encuentro reunió a representantes de las federaciones miembro de la CAF, de clubes y de distintas organizaciones futbolísticas, y reafirmó el papel creciente de la sede como centro regional de intercambio de conocimiento y desarrollo de capacidades.

Inaugurados en noviembre de 2021 por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la sede y el centro de tecnificación de la Federación Egipcia de Fútbol se han renovado y ampliado con fondos del Programa Forward de la FIFA. La Comisión de Desarrollo de la FIFA aprobó en total 6.65 millones de USD, distribuidos en tres fases, con el objetivo de que el complejo albergue programas de desarrollo e iniciativas para el fútbol africano.

"A través del Programa Forward de la FIFA no solo construimos instalaciones, también generamos oportunidades de aprendizaje, liderazgo y crecimiento a largo plazo en todo el fútbol africano —afirmó Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro y director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de África—. La sede de la Federación Egipcia de Fútbol es un ejemplo claro de cómo la inversión en infraestructura se traduce directamente en desarrollo de capacidades y brinda a la CAF y a sus federaciones miembro las condiciones para definir el futuro del fútbol".

El Programa Ejecutivo de Gestión del Fútbol de la CAF tiene como objetivo fortalecer la capacidad de liderazgo y gestión en todo el fútbol africano y proporcionar a los dirigentes de federaciones, clubes y organizaciones vinculadas las herramientas necesarias para impulsar un crecimiento sostenible.

"El Programa Ejecutivo de Gestión del Fútbol de la CAF, que cumple su segundo año, se ha consolidado como una gran iniciativa que no solo refuerza las capacidades de nuestras federaciones miembro y clubes, sino que también otorga a África una ventaja competitiva a nivel global al formar a los futuros líderes que harán una contribución sustancial al fútbol", señaló Véron Mosengo-Omba, secretario general de la CAF.

"El crecimiento y el desarrollo del fútbol en África requieren alianzas entre la CAF, las federaciones miembro, la FIFA, los gobiernos y el sector privado. Agradecemos a la Federación Egipcia de Fútbol que haya abierto sus puertas para acoger este importante programa. Su compromiso, junto con la inversión del Programa Forward de la FIFA, ha transformado este centro en una instalación de primer nivel mundial".

La celebración del taller en la sede de la Federación Egipcia de Fútbol evidencia que las inversiones del Programa Forward de la FIFA impulsan la renovación de infraestructuras y generan oportunidades tangibles de educación y formación.