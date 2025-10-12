Cabo Verde acaricia su sueño Mundialista

Los Tiburones Azules se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA 26™ si se imponen a Esuatini en casa

La ampliación del certamen a 48 participantes ha permitido a más selecciones soñar con viajar a la gran cita

La financiación del Programa Forward de la FIFA ha impulsado el desarrollo del fútbol en el archipiélago

La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™ a 48 participantes ha permitido a más selecciones soñar con la clasificación para el torneo. Y para el remoto archipiélago de Cabo Verde, lo que antes era una fantasía está a punto de convertirse en realidad. Una victoria en casa ante Esuatini el lunes, 13 de octubre, otorgaría a los Tiburones Azules el pase para su primera Copa Mundial de la FIFA™ como líderes del Grupo D. Si lo logran, Cabo Verde se convertiría en el segundo país con menos habitantes en participar en el certamen, tras Islandia.

Aunque tampoco es algo que haya ocurrido por accidente. Fundada en 1982 y miembro de la FIFA desde 1986, la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF) ha trabajado a conciencia para hacer crecer el fútbol en el país.

La financiación del Programa Forward de la FIFA ha contribuido a este desarrollo con la construcción de canchas de césped artificial en el municipio de Santa Cruz, en la isla de Santiago, en beneficio de los equipos de la región y para dar más oportunidades de jugar al fútbol a la juventud.

FIFA Forward funding also supported the renovation of the Adérito Sena Stadium, on the island of São Vicente, with upgraded dressing rooms and spectator-friendly grounds to enable the national team to host a qualifier for the FIFA World Cup 2022™. The FCF’s headquarters and training centre have been upgraded and, most recently, Cabo Verde has benefitted from FIFA’s support by participating in the FIFA Series — a pilot project designed to facilitate friendly matches between teams of different confederations, who don’t usually get the chance to play each other.

With kick-off approaching, the excitement in the island nation is palpable, with the government declaring a half-day across the nation of around 525,000 to give everyone a chance to watch the possibility of history being made. Cabo Verde is a football-loving country, so much so that fans lined the route to the airport when the team left for their previous qualifier away to Libya, which ended in a thrilling 3-3 draw. Tickets for the game at the Estádio Nacional sold out in record time.

“Just thinking about it gives me goosebumps, because it’ll be incredible,” said Victor Hugo Fortes, a sports journalist and former international basketball player. “We celebrated 50 years of independence this year, so it’d be incredible to crown that milestone with such a great achievement – reaching the (FIFA) World Cup for the first time.” If they qualify, Cabo Verde will follow in the footsteps of Jordan and Uzbekistan who have already made sure of their place at the FIFA World Cup for the first time. Meanwhile, teams from CAF, Concacaf and OFC, including Benin, Burkina Faso, Curacao, Gabon, Madagascar, New Caledonia, Suriname and Uganda, are all nurturing dreams of a debut at the tournament, either directly as winners of their qualifying group or through the FIFA Play-Off Tournament in March 2026.

Los Tiburones Azules tuvieron que esperar hasta 2013 para debutar en la CAN, pero ahora suman ya cuatro participaciones, y en la edición de 2023 alcanzaron los cuartos de final, donde cayeron en los penales a manos de Sudáfrica.

La remota localización geográfica del país y su clima árido, con pocos recursos naturales, hacen el progreso de la selección aún más extraordinario.

"El dicho reza, 'Aprendimos a sobrevivir con nada', porque nuestro país es seco, no llueve mucho y es árido", añadió Victor Hugo, que militó en la selección caboverdiana de baloncesto que en 2007 conquistó el bronce en el Campeonato Africano de Baloncesto. "Carecemos de recursos naturales, pero tenemos el mar y el sol, y eso es lo que nos define. Hemos aguantado tanto tiempo que nos hemos vuelto más duros. Y esa misma resiliencia impulsa a los jugadores sobre el césped hoy, así como a los aficionados que animan a la selección nacional, ayudándonos a lograr esas victorias".

Jugadores nacidos en el país o de ascendencia caboverdiana han brillado en torneos previos de la Copa Mundial de la FIFA, como Nani (Portugal), Patrick Vieira (Francia) y Gelson Fernandes (Suiza).

Pero tener a su propia selección en el certamen sería una gran alegría para el país. "Aquí el fútbol se vive y se respira. Animamos a equipos y selecciones de todas partes, y ahora tenemos la posibilidad de animar a nuestra propia selección. Eso es algo que no se puede describir", apuntó Cristiano Barbosa, fotógrafo caboverdiano que fue testigo y grabó uno de los logros deportivos que más orgullo suscita en el país, su primera medalla olímpica, el bronce del boxeador Daniel Varela de Pina en París 2024, en la categoría de 51 kg.