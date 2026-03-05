Football for Schools se lanza en Estados Unidos con un evento en Atlanta

Cerca de 80 educadores y entrenadores locales participaron en el evento de lanzamiento en Atlanta, que incluyó una capacitación para utilizar la innovadora aplicación Football for Schools (F4S).

Con Las Cruces y Orlando ya en acción, se espera que Los Ángeles sea el próximo en unirse a la iniciativa F4S

Lanzada en 2019, la iniciativa F4S se ha implementado ya en más de 150 federaciones miembros de la FIFA (FM)

La iniciativa pionera Football for Schools de la FIFA (F4S) ha llegado a Estados Unidos pocos meses antes de que dé comienzo la transformadora Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica.

Las actividades comenzaron el 25 de febrero en Atlanta, Georgia, sede tanto de la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) como del espectacular Estadio de Atlanta, que acogerá ocho partidos de la Copa Mundial en junio y julio (incluida la segunda semifinal).

Cerca de 80 profesores de educación física, entrenadores y líderes comunitarios de las escuelas públicas de Atlanta se reunieron en el estadio y en las instalaciones de fútbol de Soccer in the Streets cerca de la estación West End, para recibir instrucción práctica por parte de los expertos de la FIFA. También asistió personal de la USSF, que colabora con la FIFA en la iniciativa.

A los alumnos de Atlanta se les enseñó a utilizar la innovadora plataforma digital F4S, que incluye cientos de sesiones educativas específicas para cada edad, con juegos y ejercicios que utilizan el fútbol para promover la actividad física, el desarrollo de habilidades para la vida, el trabajo en equipo y la participación inclusiva. Soccer in the Streets, una organización de Atlanta que introduce el fútbol a los jóvenes de zonas desfavorecidas transformando espacios en desuso en canchas de barrio, introducirá el plan de estudios de Football for Schools en su programa de primavera.

"El lanzamiento de Football for Schools en Estados Unidos, en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marca un hito importante en nuestro compromiso de ampliar el acceso al fútbol en todo el mundo", afirmó Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América). "Al dotar a los educadores de herramientas digitales de alta calidad y darles una formación estructurada, estamos creando vías sostenibles para que los jóvenes se involucren en el fútbol de forma significativa e inclusiva. Las escuelas son el centro de este esfuerzo, y esta iniciativa garantiza que más niños, independientemente de su origen o ubicación, tengan la oportunidad de experimentar los numerosos beneficios de este deporte".

Lanzado en 2019, Football for Schools es un ambicioso programa dirigido por la FIFA, en colaboración con la UNESCO, que tiene como objetivo contribuir a la educación, al desarrollo y a la autonomía de millones de niños y niñas de todo el mundo. Desde el inicio del programa, 153 asociaciones miembro de la FIFA han implementado F4S, casi 5.000 maestros y entrenadores han recibido formación directa de la FIFA para utilizar la plataforma y se han distribuido más de 3 millones de balones.

Estados Unidos representa la próxima frontera de F4S, y Atlanta es solo el comienzo. El programa ya está en marcha en Orlando (Florida) y Las Cruces (Nuevo México), y pronto se ampliará a Los Ángeles (California). La formación de los educadores se llevará a cabo en cada mercado. Además, la aplicación F4S estará disponible para los educadores de todo el país a través de la plataforma digital Soccer at Schools de la USSF. La misma está administrada por la Soccer Forward Foundation, que es la división de legado e impacto social de la USSF.

"FIFA Football for Schools representa un gran paso adelante en la misión de Soccer Forward de hacer que el fútbol sea accesible para todos los niños de todas las comunidades", afirmó Lex Chalat, director ejecutivo de Soccer Forward.