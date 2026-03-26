El "orgullo" de Gianni Infantino: se presenta la indumentaria producida por Los Cuatro del Algodón+ en un programa de la FIFA en Camerún

Los niños que participaron en la presentación del programa Football for Schools de la FIFA en Yaoundé (Camerún) fueron los primeros que vistieron la indumentaria confeccionada por los países que conforman los Cuatro del Algodón+, ubicados en África occidental

De este modo, se cumple el compromiso adquirido por Gianni Infantino en el memorándum de entendimiento firmado por la FIFA y la Organización Mundial del Comercio en febrero de 2024

"Queríamos tener un gesto concreto, palpable y que dejara una marca", comentó el presidente de la FIFA.

El presidente de la FIFA destacó el orgullo y la felicidad que siente al ver que, durante la presentación del programa FIFA Football for Schools (F4S) en Camerún, se ha hecho realidad su compromiso de que se usara indumentaria confeccionada por los países del Cuatro de Algodón+ (C4+), ubicados en África occidental.

En la 13.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), llevada a cabo en febrero de 2024, el presidente de la FIFA declaró que el siguiente paso del memorándum de entendimiento que firmó en septiembre de 2022 con el director de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, era contar con los países del C4+ como proveedores de la indumentaria para los programas de la FIFA.

Los niños que participaron en el acto de F4S en la capital camerunesa, Yaoundé, vistieron camisetas y polos confeccionados por el bloque C4+, es decir, Benín, Burkina Faso, Chad, Mali y Costa de Marfil. Se trata del primer paso para cumplir con el compromiso de la FIFA.

"Me emociona que, oficialmente, hoy la FIFA esté haciendo realidad la propuesta de que se confeccione ropa para estudiantes y profesores del programa Football for Schools de la FIFA en los países de los Cuatro del Algodón+", expresó el Sr. Infantino.

"Nos enorgullece estar a la altura de los compromisos que aceptamos durante la última Conferencia Ministerial y yo, como presidente de la FIFA, siento un gran honor al apoyar esta iniciativa. También me gustaría agradecer a los gobiernos de Benín, Burkina Faso, Chad, Mali y Costa de Marfil, al doctor Ngozi y a todos nuestros socios del Partenariat pour le Coton (Asociación por el Algodón, en francés) por haber demostrado un sólido espíritu de equipo y haber hecho un esfuerzo colectivo necesario para hacer realidad esta iniciativa".

Una gran cantidad de niños de la zona participaron en el acto de apertura más reciente del F4S, un programa que ya ha comenzado en más de 140 federaciones miembro de la FIFA desde su concepción en 2019. Este proyecto se integra en el sistema educativo nacional de cada país, a fin de usar el fútbol para que los niños adquieran habilidades valiosas que luego podrán poner en práctica en sus vidas.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir tiempo con Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol y leyenda de la FIFA, así como con Roger Milla, Rigobert Song y Alexandre Song. Junto a ellos, también estuvo Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro de la FIFA y exjugador de la selección de Suiza.

El algodón que producen los países del C4+ es uno de los más sustentables en el mundo y un cultivo de exportación esencial para la región. No obstante, la mayor parte se exporta como materia prima y no como producto final. Que la FIFA utilice en sus programas la indumentaria confeccionada por los C4+ significa que todo el proceso de fabricación se llevó a cabo en dichos países. Esto se traduce en un mayor rédito económico para ellos en el mercado de indumentaria deportiva, que genera unos ingresos estimados de 270.000 millones USD en todo el mundo.

Lanzamiento del Programa Football for Schools en Camerún Previous 01 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 02 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 03 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 04 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 05 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 06 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 07 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 08 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 09 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 10 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 11 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 12 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon 13 / 13 WTO/ F4S Event in Cameroon Next

"Siempre dije que no solo debemos mejorar el fútbol, sino usarlo para marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de las personas", explicó el Sr. Infantino.