México estrena sus Campeonatos Nacionales con el impulso integral de FIFA Forward

En 2025, México organizó por primera vez sus Campeonatos Nacionales Sub-9 y Sub-11

El torneo reunió a casi 2,000 niños y niñas de los 32 estados en una fiesta deportiva celebrada en Puebla

La competencia contó con el respaldo del Programa Forward de la FIFA

Con la participación de casi 2.000 niños y niñas de los 32 estados del país, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), respaldada técnica y financieramente por el Programa Forward de la FIFA, ha puesto en marcha un proyecto histórico en Puebla para cerrar la brecha competitiva en la base de la pirámide del desarrollo del fútbol.

El futuro del fútbol mexicano se dio cita en el estado de Puebla. En un despliegue logístico sin precedentes para estas categorías, la FMF inauguró oficialmente la primera edición de los Campeonatos Nacionales de Fútbol en las categorías Sub-9 y Sub-11, una iniciativa que marca un antes y un después en la detección y desarrollo de talento infantil.

Este debut histórico no es un evento aislado, sino la piedra angular de un proyecto estratégico respaldado por el Programa Forward de la FIFA, diseñado para transformar la estructura del fútbol base en el país.

El nacimiento de este torneo responde a una necesidad crítica detectada en el ecosistema nacional: la existencia de una "brecha competitiva" en el fútbol infantil no escolar. Históricamente, la falta de una competencia de élite unificada para categorías menores limitaba el desarrollo técnico y social de los jugadores.

Todos los participantes son campeones porque son los que ganaron en cada estado su eliminatoria. Y muchas felicidades y muchas gracias al estado de Puebla por toda la organización. Mauricio Bailón Director general de Desarrollo Deportivo (FMF)

Para afrontar este reto, la colaboración con la FIFA ha sido integral. A través del Programa Forward, el organismo rector del fútbol mundial no solo ha aportado una inversión superior al millón de dólares para garantizar la viabilidad del proyecto hasta 2027, sino que vienen brindando un seguimiento y asesoría los cuales son fundamentales para el crecimiento de esta competición.

Siguiendo los lineamientos de desarrollo infantil modernos, para la edición de 2025 el torneo implementó modalidades de 7 vs. 7 y 9 vs. 9. Estos formatos fueron especialmente diseñados para responder a las necesidades y posibilidades físicas, técnicas y tácticas de los niños y niñas en estas edades.

Al reducir el número de jugadores y las dimensiones del campo, se garantiza que cada niño tenga mayor contacto con el balón, tome más decisiones por minuto y se desarrolle en un entorno adecuado a su etapa de crecimiento, alejándose del formato tradicional de 11 contra 11 que suele ser prematuro para estas categorías.

Sobre el evento, Sergio Palacios, gerente de desarrollo de federaciones miembro de la FIFA en la Oficina Regional de Panamá, comentó: "La primera edición de los Campeonatos Nacionales 2025 en Puebla se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo del fútbol en México a largo plazo. Esta competición no solo corona a las y los campeones de cada categoría, sino que representa el complemento perfecto para reforzar la trayectoria deportiva de las niñas y niños futbolistas en todo este extenso país; desde sus primeros pasos en el fútbol infantil, pasando por las etapas juveniles, hasta llegar a las Selecciones Nacionales".

"Estamos muy contentos de respaldar esta iniciativa a través del Programa Forward de la FIFA, ayudando a que cada generación tenga un camino claro y estructurado, con oportunidades reales de crecimiento y proyección internacional", agregó Palacios.

Una fiesta masiva en Puebla: 16 canchas simultáneas

La magnitud del evento en Puebla fue el reflejo del éxito de la convocatoria. Durante los días de competencia, 128 equipos —representando a las 32 delegaciones estatales— disputaron un total de 290 encuentros. La actividad fue incesante y de alto impacto: el balón rodó de forma simultánea en 16 canchas, creando una atmósfera vibrante de puro fútbol.

La exitosa organización de esta fiesta deportiva fue posible gracias a la sinergia entre el Sector Amateur de la FMF y el apoyo local de la Secretaría del Deporte y Juventud del Gobierno de Puebla, que facilitó las condiciones para recibir a las delegaciones.

Los primeros campeones de la historia

Tras jornadas de intensa actividad y emoción, cuatro selecciones estatales escribieron su nombre en los libros de historia como los primeros monarcas de este certamen:

Sub-9 Femenil: Baja California (Subcampeón: Tamaulipas)

Sub-9 Varonil: Veracruz (Subcampeón: Coahuila)

Sub-11 Femenil: Durango (Subcampeón: Veracruz)

Sub-11 Varonil: San Luis Potosí (Subcampeón: Coahuila)

Este torneo inaugural es solo el comienzo. Para el 2026 y 2027, se añadirán categorías clave tales como Sub 12 y Sub13.

Con el respaldo integral de la FIFA, México reafirma que la inversión más importante está en la raíz, asegurando que el talento, sin importar de qué rincón del país provenga, tenga un escenario digno, estructurado y metodológicamente adecuado para brillar.