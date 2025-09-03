Los jóvenes de Papúa Nueva Guinea alcanzan nuevas cotas gracias al apoyo del Programa Forward de la FIFA

Papúa Nueva Guinea utilizó los fondos del Programa FIFA Forward como ayuda para las eliminatorias de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La nación melanesia participó en el Campeonato Masculino Sub-16 de la OFC por primera vez en siete años

Papúa Nueva Guinea llegó a semifinales y se quedó a una victoria de lograr una clasificación que hubiera sido histórica

Papúa Nueva Guinea se enfrenta a importantes retos geográficos para sus programas juveniles de élite, pero gracias al apoyo del Programa Forward de la FIFA, la nación melanesia está pudiendo formar a las estrellas del mañana.

Papúa Nueva Guinea es, con diferencia, la más poblada de las 11 federaciones miembro de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), pero la nación se enfrenta a obstáculos logísticos poco comunes. Solo una pequeña parte de la población vive en la capital y ciudad más grande, Port Moresby.

Las llamativas zonas costeras, las regiones montañosas de terreno accidentado y una lista aparentemente interminable de islas dispersas más allá del continente hacen que a muchos lugares solo se pueda llegar por aire o tras arduos viajes por carretera.

Papúa Nueva Guinea no llegaba al torneo entre los candidatos para conseguir una de las tres plazas de clasificación en juego durante el Campeonato Masculino Sub-16 de la OFC, celebrado durante dos semanas en Honiara, Islas Salomón. Y es que la participación en el campeonato, en el que competían ocho selecciones, no estaba asegurada, ya que Papúa Nueva Guinea disputaba el torneo por primera vez en siete años tras superar la fase preliminar.

Pero la historia cambió. A pesar de los obstáculos, Papúa Nueva Guinea se quedó a las puertas de lo que habría sido la clasificación para su primer torneo de la FIFA para cualquier selección masculina del país. Tras plantar cara en la semifinal, en la que cayó por 2-0 ante la vigente campeona, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea fue derrotada por un solitario gol de Fiyi en el partido por el tercer puesto disputado el sábado, lo que le impidió conseguir un puesto para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™.

La preparación del equipo sub-16 tuvo lugar en la recientemente renovada sede de la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea (PNGFA) en Port Moresby, un proyecto apoyado por el Programa Forward de la FIFA con una financiación de 499.889 USD. El equipo utilizó 110.837 USD del fondo Forward de la FIFA (ciclos 2.0 y 3.0) para sufragar los gastos del viaje y del alojamiento de la selección en el torneo de la OFC.

"Este año, tuvimos la suerte y el orgullo de ver a nuestra selección masculina sub-16 clasificarse para el Campeonato de la OFC, un hito que no esperábamos, pero que acogimos con entusiasmo", declaró el secretario general de la PNGFA, Ahmjad Tekwie. "El carácter inesperado de esta clasificación planteó importantes retos logísticos y financieros, especialmente en lo referente a los gastos de avión y alojamiento, que se encuentran entre los más elevados de cualquier campaña de una selección nacional".

"Gracias a la financiación del Programa Forward de la FIFA, la PNGFA pudo hacer frente a estos importantes gastos y garantizar que nuestros jóvenes atletas pudieran representar a Papúa Nueva Guinea en el escenario regional con dignidad y profesionalidad. Este apoyo no solo permitió su participación, sino que también reforzó el compromiso de la FIFA con el desarrollo equitativo del fútbol en todas sus federaciones miembro".

El Programa Forward de la FIFA puede proporcionar hasta un máximo de 8 millones de USD a cada federación miembro para el ciclo entre 2023 y 2026, siete veces más de lo que recibieron en comparación con el ciclo 2011-2014.

El aumento de la financiación, junto con la ampliación de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, ha supuesto un aumento de la competitividad en el Pacífico, una característica de las últimas competiciones, como destaca el seleccionador sub-16 de Nueva Zelanda, Martin Bullock. "Creo que hemos visto una gran mejora en los últimos años en todos los países [de la OFC]", afirmó. "Creo que la FIFA, los directores técnicos y la OFC merecen mucho crédito por ayudar a los países a estar mejor preparados y a contar con mejores programas de identificación de jugadores que les permitan alcanzar el siguiente nivel".

Papúa Nueva Guinea no tendrá que esperar mucho para volver a poner a prueba a sus jóvenes jugadoras a nivel continental, ya que el Campeonato Femenino Sub-19 de la OFC está previsto para finales de este mes.

"En nombre de la secretaría de la PNGFA, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la FIFA por estar a nuestro lado tanto en los momentos esperados como en los inesperados", añadió Tekwie. "Su apoyo sigue potenciando el fútbol en Papúa Nueva Guinea e inspirando a la próxima generación de jugadoras".