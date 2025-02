El Festival sub-15 del Océano Índico impulsa a chicos y chicas dentro y fuera del terreno de juego

Next

"Como exfutbolista, sé cómo el fútbol puede transformar vidas. El Festival sub-15 del Océano Índico es mucho más que un simple torneo: es una plataforma para la que los jóvenes talentos descubren no sólo la competición, sino también valores esenciales como el respeto, la solidaridad y la inclusión", declaró Gelson Fernandes, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (África) y jefe adjunto de las Federaciones Miembro. "Ver a estos chicos y chicas de Madagascar, Comoras y Seychelles jugar con pasión, a la vez que conocen las culturas, tradiciones y música de sus vecinos, es algo profundamente inspirador".

"A través de iniciativas de la FIFA como #NoRacism y la protección de la infancia, estamos demostrando que el fútbol puede impulsar un cambio positivo. Este festival es la prueba de que el fútbol no conoce fronteras: une, educa e inspira a la próxima generación de líderes, dentro y fuera del terreno de juego".

Los equipos de fútbol once jugaron partidos de dos tiempos de 35 minutos en el estadio Elgeco Plus By Pass de Antananarivo, en los que las selecciones anfitrionas tanto femenina como masculina se impusieron en sus respectivas competiciones.