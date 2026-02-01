El Estadio Intwari de Burundi reabre sus puertas gracias a una remodelación financiada por el Programa Forward de la FIFA

El Programa Forward de la FIFA financia la renovación del estadio de la capital, Buyumbura, que ha durado tres años y que ha permitido a la selección del país volver a jugar en territorio nacional

El recinto, con una capacidad de 15.000 espectadores, cuenta ahora con césped artificial y reflectores, como parte del proyecto, para ajustarse a la normativa de la FIFA

Será "un estadio a la altura del fútbol de Burundi", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El Estadio Intwari de Burundi, remodelado recientemente, ha sido inaugurado de manera oficial gracias al proyecto financiado por el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. De este modo, el país africano cuenta de nuevo con un recinto que permite a su selección disputar partidos como local en territorio nacional.

Inaugurado originalmente a principios de la década de 1960, el estadio (cuyo nombre significa "estadio de héroes" en kirundi, el idioma nacional de Burundi) había dejado de cumplir la normativa de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de la FIFA para albergar partidos internacionales antes de que comenzaran las obras en 2022,

Obligaba las selecciones nacionales de Burundi a jugar como locales en el extranjero. Sin embargo, la estrecha colaboración entre la FIFA y el Gobierno del país, con el presidente Évariste Ndayishimiye al frente, permitió finalizar la renovación a finales de 2025. Desde entonces, Burundi cuenta con un estadio en el que puede recibir a sus rivales en territorio nacional.

"Enhorabuena por la inauguración oficial del renovado Estadio Intwari. Este recinto es un magnífico ejemplo de cómo la FIFA puede colaborar con gobiernos y federaciones miembro a fin de que el fútbol sea más accesible a las comunidades de todo el mundo, y estoy especialmente agradecido al presidente Ndayishimiye —declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un mensaje grabado en vídeo que se proyectó en la ceremonia y que precedió a la disputa en este mismo estadio de un partido de la primera división nacional—. Lo visité en octubre de 2023 y me conmovió el entusiasmo de todas las personas implicadas en este proyecto por brindar un estadio a la altura del fútbol de Burundi y por la pasión que sienten por nuestro maravilloso deporte".

Durante los tres años que han durado las obras, se han instalado un terreno de juego de césped artificial y cuatro reflectores, que posibilitan que se jueguen partidos por la noche. Otras zonas del estadio, como los banquillos y los vestuarios, se han modernizado gracias a la financiación de la segunda y la tercera fase del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA.

"La voluntad de modernizar la infraestructura de Burundi y el compromiso por satisfacer los estándares internacionales han sido ejemplares —manifestó Souleiman Hassan Waberi, miembro del Consejo de la FIFA, en nombre del organismo rector. A continuación, elogió el "firme liderazgo" del presidente Ndayishimiye y de su homólogo en la Federación de Fútbol de Burundi (FFB), Alexandre Muyenge, quien también asistió a la ceremonia—. Esta es la razón de ser de la FIFA: adoptar medidas concretas en colaboración con las federaciones miembro y los gobiernos para producir resultados tangibles y beneficios reales para la juventud y todos los amantes del fútbol".

Alexandre Muyenge, presidente de la FFB, alabó asimismo el esfuerzo de colaboración que había llevado a buen puerto este proyecto.

"Durante muchos años, hemos jugado los partidos internacionales en el extranjero. Ahora tenemos el privilegio de poder organizarlos en nuestro territorio. Se trata de un avance muy importante, que se ha producido gracias al compromiso del Estado. De hecho, este estadio no lo ha construido la federación, sino el país entero, impulsado por la voluntad del jefe de Estado", señaló.

El estadio volvió a abrir sus puertas al fútbol oficial en septiembre del año pasado, con motivo de la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™. La selección absoluta masculina disputó de nuevo un partido oficial en su país el pasado 9 de octubre, cuando recibió a Kenia en el marco de los clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ahora se espera que este recinto no solo proporcione un escenario a la altura de los partidos internacionales y de los encuentros de máxima categoría nacional, sino que también estimule la participación de los aficionados y mejore la visibilidad del país en competiciones regionales e internacionales. Además, contribuirá al fomento del fútbol entre los jóvenes de Burundi, que en octubre de 2023 se convirtió en el 100.º país adherido al programa Football for Schools de la FIFA y que, recientemente, recibió inversiones del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA.

"Durante mi visita, disfruté de una charla muy positiva con el presidente de Burundi sobre todo lo relacionado con la detección del talento en todos los rincones del país, en cada pueblo y en cada ciudad, y este estadio remodelado es un símbolo de este compromiso —añadió el presidente de la FIFA—. Es fantástico que Burundi vuelva a albergar partidos internacionales, entre ellos, clasificatorios de los Mundiales masculino y femenino. Jugar ante su afición no solo dará a los equipos una ventaja añadida, sino que servirá de estímulo a los jóvenes, al ofrecerles la oportunidad de ver en directo a sus ídolos y referentes. Este estadio es una joya para Burundi y, en la FIFA, nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto y de invertir en las niñas y los niños de este precioso país".