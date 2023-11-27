Se trata de una iniciativa diseñada para reconocer la contribución de los clubes al éxito de la Copa Mundial de la FIFA™, cuyo objetivo es compensarles económicamente con una parte de los beneficios del torneo. La suma en cuestión se distribuye, a través de las federaciones miembro, entre los clubes que cedan a los futbolistas participantes.
El programa se estableció antes de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™ mediante una disposición incluida en el acuerdo institucional firmado por la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos.
Como muestra de su compromiso por reconocer la contribución de los clubes al éxito del Mundial, el Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ distribuirá 209 millones de USD entre entidades de todo el mundo.
Esa misma cantidad fue la que se distribuyó después de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
A modo de comparativa, el reparto de beneficios de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ fue de 70 millones de USD, lo que ya supuso un aumento con respecto a los 40 millones de USD distribuidos tras la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™.
Paso 1: Inscripción
Para empezar, los clubes deberán registrarse en el programa. Desde 2022, es posible enviar la solicitud digitalmente a través de la Plataforma de Fútbol Profesional de la FIFA.
Encontrarán más detalles en la circular n.º 1812.
Paso 2: Identificación de los clubes que cumplan los requisitos
El hecho de que un club se inscriba en el programa no implica necesariamente que cumpla los requisitos para recibir una parte de los beneficios. Podrán optar a la compensación aquellos clubes en los que los jugadores estuviesen inscritos durante la Copa Mundial de la FIFA™, así como durante la fase de clasificación. Únicamente estos clubes tendrán derecho a recibir una parte de esos 209 millones de USD.
Paso 3: ¿Cómo se calcula la parte que corresponde a cada club?
El total distribuido (un montante bruto de 209 millones de USD para Catar 2022™) se divide por el número total de días jugados por todos los futbolistas durante dicho Mundial (19 080 días), lo que da como resultado una cantidad fija de 10 950 USD por jugador y día (209 millones de USD dividido entre 19 080 días), que está sujeta a impuestos y deducciones.
Esa cantidad fija se multiplica por el número de días que cada uno de los jugadores estuvo presente en la fase final del Mundial, desde el momento de su cesión para acudir al torneo y hasta el día siguiente al último partido de su selección, para alcanzar la suma total a percibir por cada jugador. Cabe indicar que no es relevante el hecho de que un jugador haya disputado o no minutos en los encuentros, es decir, que el total será el mismo para todos los futbolistas de una selección, independientemente del número de minutos jugados.
Encontrarán más detalles en la circular n.º 1844.
Un total de 440 clubes de 51 federaciones miembro de todas las confederaciones se beneficiarán del Programa de Ayudas a Clubes por la cesión de 837 futbolistas.
Una vez que se haya celebrado la Copa Mundial de la FIFA™, los pagos que tengan derecho a recibir los clubes en el marco del programa se distribuirán a través de las federaciones miembro a las que estén afiliados.
Sí. La FIFA y la Asociación de Clubes Europeos firmaron un nuevo memorando de acuerdo en marzo de 2023, en virtud del cual el Programa de Ayudas a Clubes pasará a estar dotado con 355 millones de USD para las ediciones de 2026 y 2030 de la Copa Mundial de la FIFA™.