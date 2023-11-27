Paso 1: Inscripción

Para empezar, los clubes deberán registrarse en el programa. Desde 2022, es posible enviar la solicitud digitalmente a través de la Plataforma de Fútbol Profesional de la FIFA.

Encontrarán más detalles en la circular n.º 1812.

Paso 2: Identificación de los clubes que cumplan los requisitos

El hecho de que un club se inscriba en el programa no implica necesariamente que cumpla los requisitos para recibir una parte de los beneficios. Podrán optar a la compensación aquellos clubes en los que los jugadores estuviesen inscritos durante la Copa Mundial de la FIFA™, así como durante la fase de clasificación. Únicamente estos clubes tendrán derecho a recibir una parte de esos 209 millones de USD.

Paso 3: ¿Cómo se calcula la parte que corresponde a cada club?

El total distribuido (un montante bruto de 209 millones de USD para Catar 2022™) se divide por el número total de días jugados por todos los futbolistas durante dicho Mundial (19 080 días), lo que da como resultado una cantidad fija de 10 950 USD por jugador y día (209 millones de USD dividido entre 19 080 días), que está sujeta a impuestos y deducciones.

Esa cantidad fija se multiplica por el número de días que cada uno de los jugadores estuvo presente en la fase final del Mundial, desde el momento de su cesión para acudir al torneo y hasta el día siguiente al último partido de su selección, para alcanzar la suma total a percibir por cada jugador. Cabe indicar que no es relevante el hecho de que un jugador haya disputado o no minutos en los encuentros, es decir, que el total será el mismo para todos los futbolistas de una selección, independientemente del número de minutos jugados.