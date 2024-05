El presidente de la FIFA elogia los "avances constantes" de la CAF y las federaciones miembro africanas

"La sesión de la CAF celebrada en Bangkok me ha dado la oportunidad de reiterar el compromiso de la FIFA con el crecimiento del fútbol en África, un hermoso continente que vive este deporte con pasión —comentó el Sr. Infantino en Bangkok, tras el encuentro de las federaciones miembro de la CAF antes del 74.º Congreso de la FIFA del próximo viernes—. En 2024 he asistido a la Copa Africana de Naciones de la CAF y a la Copa Africana de Naciones de Futsal de la CAF, y he comprobado que no dejan de avanzar. Quiero dar las gracias al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, por encabezar estos progresos".