Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que celebra la ONU, FIFA Series™ demuestra el poder del fútbol como vehículo para unir a las personas de todo el mundo

Más interacciones en el fútbol internacional

Fundación FIFA: aprovechar la energía positiva del fútbol

La labor de la Fundación FIFA también es esencial para promover la paz y la inclusión social a través del deporte rey, y lo hace apoyando un amplio abanico de iniciativas. Cada año, el Programa Comunitario de la Fundación FIFA recibe solicitudes de subvención de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se sirven del fútbol para cambiar la sociedad y mejorar las vidas de los jóvenes más desfavorecidos en todo el mundo.

Campañas que marcan la diferencia

Football Unites the World

No Discrimination

La campaña de la FIFA "No a la discriminación", puesta en marcha en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tiene como objetivo eliminar cualquier forma de discriminación en el mundo del fútbol e incluye un servicio de protección en redes sociales que defiende a jugadores, selecciones y árbitros frente al ciberacoso. Por otra parte, la campaña "Be Active #BringTheMoves", impulsada en colaboración con la OMS, tiene como objetivo fomentar la actividad física en la infancia. La iniciativa surge como respuesta a los datos de la propia OMS, que afirman que el 80 % de los niños y niñas del mundo no hacen suficiente ejercicio cada día.