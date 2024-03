Los presidentes, vicepresidentes, miembros de las comisiones independientes y miembros independientes de todas las comisiones permanentes reciben un salario fijo, tal y como se describe a continuación. Por su parte, los miembros de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad y del órgano de instrucción de la Comisión de Ética reciben un salario anual de 15 000 USD. Los miembros del resto de comisiones independientes, los miembros independientes de todas las comisiones permanentes y los miembros de todas las cámaras del Tribunal del Fútbol perciben un salario anual de 7500 USD, a excepción del miembro independiente de la Subcomisión de Honorarios, que percibe un salario anual de 35 000 USD. Además de la remuneración anual que perciben los presidentes y vicepresidentes, los miembros de las comisiones independientes y los miembros independientes de todas las comisiones permanentes de la FIFA reciben también unas dietas diarias de 250 USD, si la FIFA no cubre la manutención diaria, o de 150 USD, si la FIFA cubre el desayuno y una comida o una cena. Aquellos miembros que no reciben retribución anual alguna perciben unas dietas diarias por sus servicios de 300 USD, si la FIFA no cubre la manutención diaria, o de 200 USD si la FIFA cubre el desayuno y una comida o una cena. Además, los miembros de las comisiones de la FIFA pueden percibir remuneraciones extraordinarias en el caso de mandatos especiales que pudieran recibir de sus respectivas comisiones. No percibirán ningún tipo de paga extraordinaria. Las cifras que aparecen a continuación representan la remuneración total bruta correspondiente a 2023 en dólares estadounidenses (USD), si bien se excluyen las dietas diarias y las cotizaciones a la seguridad social cubiertas por la FIFA.