El programa de competencias digitales de la FIFA celebra su segundo aniversario con un reconocimiento a las mejores federaciones miembro

“Ha sido una experiencia enriquecedora. A través de este curso, he adquirido conocimientos sobre prácticas innovadoras de otras asociaciones, que me entusiasma aplicar para impulsar mi crecimiento y desarrollo personal”, dijo Nakaweesi Phidaus, de la Asociación de Fútbol de Uganda. “Las habilidades y conocimientos que he adquirido me ayudarán a tener un impacto positivo en mi asociación”.