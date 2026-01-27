Weltstars geben sich zum Start des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ in London die Ehre

Spielerinnen der Endrundenteilnehmer fuhren in mit ihren Farben und Wappen verzierten Taxis durch die britische Hauptstadt

Mannschaften von englischen Legenden Jill Scott und Ian Wright begrüsst

Erster interkontinentale Klubmeister der Frauen am Sonntag, 1. Februar, in London gekürt

Vor dem Start der Endrunde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ ist London jetzt offiziell das Zentrum des Frauenfussballs. Nun gaben sich die kontinentalen Meisterinnen in der britischen Hauptstadt die Ehre.

Am Montag, dem 26. Januar, wurden einige Spielerinnen von drei der teilnehmenden Klubs in den legendären schwarzen Londoner Taxis durch die Stadt gefahren, die mit den Farben und Wappen ihrer Teams verziert waren. So konnten die Fans die Stars aus aller Welt hautnah erleben. Gleichzeitig bekamen die Spielerinnen die besten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen, während sich die Metropole darauf vorbereitet, den interkontinentalen Klubmeister der Frauen zu krönen. Die vier Finalisten kämpfen um ein Rekordpreisgeld von 2,3 Millionen US-Dollar, das für das Turnier festgelegt und letzte Woche von der FIFA verkündet wurde.

Die Vereine Gotham FC (Concacaf), SC Corinthians (CONMEBOL), Arsenal Women FC (UEFA) und ASFAR (CAF) werden in vier spannenden Partien gegeneinander antreten – also zwei Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und dem Finale. Einer dieser Klubs wird Geschichte schreiben und zum ersten Gewinner des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ gekürt werden. Das Stadion in Brentford ist am Mittwoch, dem 28. Januar, Austragungsort der beiden Halbfinalspiele, während das Arsenal-Stadion am Sonntag, dem 1. Februar, Schauplatz des Spiels um Platz drei und des Finales sein wird.

Bei dieser unvergesslichen Fahrt durch die Stadt wurden die Finalisten durch Lilly Reale, Verteidigerin von Gotham FC, Olivia Smith, Stürmerin von Arsenal Women FC, und Gabi Zanotti, Kapitänin von SC Corinthians, vertreten. Das Teilnehmerfeld wird durch den afrikanischen Meister ASFAR vervollständigt, der am Montagabend in London landen wird.

Auf ihrem Ausflug wurden die Akteurinnen von den Legenden Jill Scott und Ian Wright sowie der prestigeträchtigen Trophäe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ begleitet. Das war der Startschuss für eine wegweisende Woche im internationalen Klubfussball der Frauen.

„Der Meisterpokal der Frauen läutet eine neue Ära des Frauenfussballs ein, indem er die Champions aus aller Welt zusammenbringt und unvergessliche Momente für Fans und Spielerinnen schafft“, erklärte die ehemalige englische Nationalspielerin Scott. „Ich bin schon sehr gespannt, was dieses Turnier bringen wird.“

London hat sich als globaler Hotspot des Frauenfussballs etabliert. Dank leidenschaftlicher Fans, nachhaltiger Investitionen und den jüngsten Erfolgen der „Lionesses“ ist ein Umfeld entstanden, in dem sich dieser Sport weiterentwickeln kann. Diese Woche treten in England zum ersten Mal kontinentale Vereinsmeister aus aller Welt gegeneinander an. Es geht darum, sich für das Finale zu qualifizieren und die interkontinentale Krone zu erringen.

„Dass ich bei der ersten Ausgabe des Meisterpokals der Frauen vor den Unterstützer in meiner Heimatstadt spielen kann, zeigt, welche Fortschritte der Frauenfussball gemacht hat“, meinte die kanadisch Nationalstürmerin Olivia Smith„Jede Spielerin möchte gegen die Besten der Welt antreten, und wir von Arsenal wollen die ersten sein, die diesen Pokal in die Höhe stemmen.“

Noch sind Tickets verfügbar, sodass alle Fans die Möglichkeit haben, Teil eines historischen Moments im Frauenfussball zu sein. Die Tickets sind unter https://www.fifa.com/de/tickets erhältlich.

Über den FIFA-Meisterpokal der Frauen™

Beim FIFA-Meisterpokal der Frauen™ treten die besten Vereinsmannschaften jeder Konföderation gegeneinander an, um interkontinentaler Champion zu werden.

Die beiden Halbfinalpartien finden am Mittwoch, dem 28. Januar, im Stadion von Brentford statt. Der Concacaf-Meister Gotham FC (USA) trifft um 13:30 Uhr MEZ auf den CONMEBOL-Meister SC Corinthians (Brasilien). Im Anschluss findet um 19:00 Uhr MEZ das Duell zwischen dem amtierenden Gewinner der UEFA Women's Champions League, Arsenal Women FC (England), und dem Titelträger der CAF Women's Champions League, ASFAR (Marokko), statt.