Bewerbungsverfahren für die dritte Ausgabe des FIFA-Programms „Spitzensport: Trainermentoring“ für Frauen eröffnet

Das Programm stellt aufstrebenden Trainerinnen einen Mentor zur Seite und soll ihnen dabei helfen, in ihren derzeitigen Positionen bessere Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus bietet es Beratung und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung an. Das Programm zielt auch darauf ab, Trainer zu vereinen und eine unterstützende Gemeinschaft zu schaffen, die Inspiration vermittelt. „Die Schaffung von mehr Möglichkeiten für Trainerinnen ist für das Wachstum des Frauenfussballs von entscheidender Bedeutung“, sagte FIFA-Frauenfussballdirektorin, Dame Sarai Bareman. „Die FIFA ist bestrebt, klare Wege für die Trainerausbildung zu schaffen. Mit der dritten Ausgabe unseres "Elite Performance: Coach Mentorship Programme“ freuen wir uns darauf, die nächste Generation von Spitzentrainerinnen zu unterstützen und zu fördern, die die Zukunft des Fussballs gestalten werden."

Eine Trainerin, die sehr von der letzten Ausgabe des Programms profitiert hat, Tracey Kevins, bezeichnete die Betreuung durch die derzeitige Cheftrainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, Sundhage, als einen entscheidenden Moment in ihrer Karriere. „Keiner der Kurse, an denen ich in meiner über 20-jährigen Karriere teilgenommen habe, hatte einen so großen Einfluss auf mich wie dieser“, sagte Kevins, deren U-20-Frauenmannschaft der USA bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ den dritten Platz belegte.