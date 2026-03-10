Rumänien und Uganda erschließen mit Unterstützung der FIFA das kommerzielle Potenzial des Frauenfussballs

FIFA-Programm für Geschäftsstrategien zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rentabilität des Frauenfussballs ins Leben gerufen

Rumänien und Uganda nahmen an Pilotprogrammen teil, die sich auf ihre jeweiligen nationalen Ligen konzentrierten

Beide Nationen erhielten Unterstützung und Finanzmittel für das Programm vom Weltverband

Der jüngste Boom im Frauenfussball hat dazu geführt, dass viele nationale Vereinswettbewerbe weltweit ein bisher unvorstellbares Niveau erreicht haben. Der erstmals ausgetragene FIFA-Meisterpokal der Frauen™ unterstreicht den kommerziellen Wert des Frauenfussballs und eröffnet Vereinen aus aller Welt die Türen zu Wettbewerben auf der Weltbühne. Dieses Wachstum ist für Nationen, die ihr lokales Spiel weiter vorantreiben möchten, eine Inspiration dafür, was mit klarer Planung, angemessenen Ressourcen und dem Willen zum Erfolg erreicht werden kann. Mit diesem ehrgeizigen Ziel nahmen die nationalen Verbände Rumäniens und Ugandas kürzlich an Pilotprojekten des FIFA-Programms für Geschäftsstrategien teil. Beide Nationen haben sich verpflichtet, den Frauenfussball auf die nächste Stufe zu heben, und wurden ausgewählt, um Unterstützung und Finanzmittel zu erhalten. Das übergeordnete Ziel dieses Programms – eines von 13 Programmen, die allen 211 Mitgliedsverbänden (MAs) weltweit zur Verfügung stehen – ist es, durch maßgeschneiderte Strategien nachhaltige kommerzielle Frauenligen zu schaffen. Sowohl Rumänien als auch Uganda erhoffen sich, dass die Einführung ihrer Geschäftsstrategien den Frauenfussball in ihren Ländern vorantreibt und viele andere dazu inspiriert, es ihnen gleichzutun.

Rumänien

Anfang Februar stellte der rumänische Fussballverband (FRF) seine Geschäftsstrategie bei einer Veranstaltung in der FRF-Zentrale „Casa Fotbalului“ in der Hauptstadt Bukarest den wichtigsten Interessengruppen vor. Die ausschließlich auf die rumänische Women's Super League ausgerichtete Strategie wurde in Zusammenarbeit mit der FIFA entwickelt.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der FIFA und der UEFA, von rumänischen Männer- und Frauenfussballvereinen, Sponsoren, Medien sowie renommierte Sportler und der Präsident der Nationalen Sportagentur teil.

Razvan Burleanu, Präsident des FRF und Mitglied des FIFA-Rates, sagte: „Der Frauenfussball hat die Phase überwunden, in der er nur durch Energie, Enthusiasmus und punktuelle Initiativen unterstützt werden konnte. Die sportliche Entwicklung muss mit einer kommerziellen Entwicklung einhergehen. Die Women's Super League muss ein wertvolles Produkt sein, ein Raum für Leistung, Inspiration und Zugehörigkeit. Die Geschäftsstrategie der Women's Super League geht von einem klaren Bedürfnis aus: dem Aufbau eines nachhaltigen Monetarisierungsmodells. Der Wettbewerb soll in ein Medien- und Community-Produkt mit klar messbaren Ergebnissen umgewandelt werden, das wiederkehrende Einnahmen, wachsende Zuschauerzahlen und einen Mehrwert für Partner, Vereine und Spielerinnen generieren kann.“

Ada Bonilla, Leiterin des Bereichs Frauenfussball Europa bei der FIFA, hob den bahnbrechenden Charakter der rumänischen Geschäftsstrategie hervor und fügte hinzu: „Wie Präsident Burleanu bemerkte, hätten vor nicht allzu langer Zeit alle registrierten Fussballerinnen in diesem Auditorium Platz gefunden, in dem die Veranstaltung stattfand. Heute gibt es in Rumänien jedoch mehr als 11.000 registrierte Spielerinnen und über 100.000 Teilnehmerinnen, und die Zahlen steigen jedes Jahr. Dies ist ein klarer Beweis für den außergewöhnlichen Weg, den der Frauenfussball von seinen informellen Anfängen zu einer wahrhaft globalen Sportart zurückgelegt hat, die Aufmerksamkeit erregt und ein enormes wirtschaftliches Potenzial birgt.“

Uganda

Auch die nachhaltige kommerzielle Entwicklung stand im Mittelpunkt, als der ugandische Fussballverband FUFA Mitte Februar in der Hauptstadt Kampala vor rund 150 Teilnehmern die „FUFA Women Super League Commercial Strategy” vorstellte. Mit dieser Initiative sollen die kommerziellen Strukturen gestärkt, die Elite-Wettbewerbe verbessert und Wege zur Talentförderung von der Basis bis zur Super League geschaffen werden. Die Strategie soll Investitionsmöglichkeiten erschließen, die Vereine professionalisieren und das Wohlergehen der Spielerinnen verbessern. Gleichzeitig sollen Governance-Reformen unterstützt und die Führungskräfteentwicklung für Frauen im Fussball vorangetrieben werden.

Dies ist die jüngste Maßnahme in einer Reihe von Unterstützungsinitiativen der FIFA für den Frauenfußball in dem ostafrikanischen Land. Alle 12 Vereine der FUFA Women Super League erhielten im vergangenen Jahr im Rahmen des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen medizinische und technische Ausrüstung, während Anfang 2025 stark unterstützte FIFA-Kampagnen für den Frauenfussball stattfanden.

„Heute haben Eltern und Gemeinden akzeptiert, dass Mädchen Fussball spielen, Zugang zu Bildung haben und sogar ihren Lebensunterhalt mit diesem Sport verdienen können. Unser Fokus liegt nun darauf, den Frauenfussball zu professionalisieren, die Vereine zu stärken und nachhaltige Investitionen sicherzustellen, damit unsere Spielerinnen ihr volles Potenzial ausschöpfen können“, sagte Moses Magogo Hassim, Präsident der FUFA.

Solomon Mudege, der Leiter der Entwicklungsprogramme der FIFA für Afrika, fügte bei der Vorstellung hinzu: „Wir sind stolz auf das, was die FUFA erreicht hat, und sehen es als unsere Herausforderung, sie weiter zu unterstützen. Die Fortschritte, die wir in den Bereichen Infrastruktur, Governance und Entwicklung des Frauenfußballs gesehen haben, spiegeln eine starke Führung und großes Engagement wider. Diese kommerzielle Strategie bietet die Chance, das Potenzial des Frauenfussballs in Uganda auszuschöpfen und klare Wege von der Basis bis zur Elite zu schaffen.“

Simon Toselli, der als Regionalleiter für Asien und Ozeanien in der Abteilung Frauenfussball tätig ist, sagte, das Programm zeige Frauenligen weltweit einen Weg auf, wie sie das nächste Level erreichen können.

„Die FIFA hat ein spezielles Programm ins Leben gerufen, um ihre Mitgliedsverbände bei der Entwicklung einer Geschäftsstrategie für ihre Frauenfussballwettbewerbe zu unterstützen. So können sie ihre Rechte besser monetarisieren und finanzielle Nachhaltigkeit erreichen“, sagte er.

„Wir haben diese beiden Pilotprojekte durchgeführt, um den Ansatz in der Praxis zu testen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Die beiden Mitgliedsverbände Rumänien und Uganda zeigten ein hohes Maß an Engagement, Vorbereitung und Einsatz, um ihre kommerzielle Strategie zu stärken. Sie organisierten eine erfolgreiche Strategievorstellung vor Ort, zu der wichtige Interessengruppen, Medien und Sponsoren eingeladen wurden.“