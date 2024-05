Neue FIFA-Massnahmen zum stärkeren Schutz von Spielerinnen und Trainerinnen

Die FIFA ist sich der Anliegen der Frauen im Fussball vollauf bewusst und hat deshalb nach eingehenden Gesprächen mit wichtigen Interessengruppen ihre wegweisenden Reformen ausgebaut, um das Wohlergehen von Frauen noch stärker zu schützen. Die entsprechenden Änderungen am FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern treten per 1. Juni 2024 in Kraft.