FIFA Series™ als Sprungbrett für Mauretaniens Frauenfussball

Die mauretanische Frauen-Nationalmannschaft reist zur FIFA Series 2026™ an die Elfenbeinküst

Nach den Begegnungen mit dem Gastgeber und Pakistan trifft Al-Murabitun am 16. April auf die Turks- und Caicosinseln

Mauretanien wird nach dem Turnier erstmals in die FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste aufgenommen

Auf dem Papier ist der Flug von Mauretanien zur Elfenbeinküste nichts Besonderes. Schließlich liegen die beiden Hauptstädte nur 2.000 Kilometer Luftlinie auseinander. Weitaus längere Reisen haben die Mannschaften aus Pakistan und von den Turks- und Caicosinseln hinter sich, die zu diesem Anlass ebenfalls in der ivorischen Hauptstadt Abidjan sind. Für die Al-Murabitun jedoch bedeutet diese Reise einen riesigen Schritt nach vorne.

Die FIFA Series™ dient als Sprungbrett für den mauretanischen Frauenfussball 02:09

„Es ist ein besonderer Moment für meine Spielerinnen. Einige von ihnen sind zum ersten Mal in ein Flugzeug gestiegen“, erklärte Jordi Arimany, Cheftrainer der mauretanischen Frauenmannschaft. „Allein schon mit dieser Reise hat die FIFA Series ihren Zweck erfüllt. Sie werden dieses Abenteuer nie vergessen, das ihnen helfen wird, als Frauen zu wachsen und als Spielerinnen besser zu werden.“

Mauretanien traf am 9. April auf den Gastgeber Elfenbeinküste und erlebte bei dieser Feuertaufe eine 0:8 -Niederlage. Vier Tage später meldete sich das Team mit einem 1:0-Sieg gegen Pakistan (AFC) zurück. Am 16. April trifft man auf die Turks- und Caicosinseln (Concacaf). Auch wenn jedes positive Ergebnis willkommen wäre, konzentrieren sich Arimany und seine Spielerinnen in erster Linie auf die Erfahrungen, die diese erste Ausgabe der Women's FIFA Series™ bietet.

„Für eine kleinere Fussballnation wie die unsere ist ein solches Turnier eine großartige Gelegenheit, sich zu verbessern. Es ist ein wichtiger Schritt in unserem Entwicklungsprozess“, sagte er. „Unseren Spielerinnen die Chance zu geben, gegen Mannschaften aus anderen Kontinenten anzutreten, ist wie eine Mini-Weltmeisterschaft für sie. Sie haben hier nichts zu verlieren. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Entwicklung voranzutreiben.“

Als weitere Belohnung wird sich der Fortschritt Mauretaniens in Kürze in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste widerspiegeln. Unabhängig von den Turnierergebnissen wird die Mannschaft offiziell in die Rangliste aufgenommen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg dar. „Das ist etwas sehr Wichtiges und Bedeutungsvolles für uns. Es zeigt, dass der mauretanische Frauenfussball floriert und wettbewerbsfähig ist“, fügte Arimany hinzu. „Der Einstieg in die Rangliste war eines unserer Ziele, daher wollen wir nun gute Leistungen zeigen.“

Der positive Trend ist deutlich erkennbar. Seit der Gründung der Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2019 hat der Sport in Mauretanien rasch an Bedeutung gewonnen. Dies ist zum Teil den gemeinsamen Anstrengungen des Fussballverbands der Islamischen Republik Mauretanien (FFRIM) und der FIFA zu verdanken. Das FIFA-Programm „Football for Schools“ wurde 2022 eingeführt, während die Erweiterung des FFRIM-Hauptsitzes, die Verlegung von drei Kunstrasenplätzen und der Bau eines medizinischen Zentrums Projekte sind, die dank der Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm realisiert werden konnten. Im Jahr 2025 wurde die Hauptstadt Nouakchott zudem Standort der ersten FIFA-Talentakademie in Afrika.

„All diese Programme sind für die Entwicklung des Frauenfussballs in Mauretanien von großem Nutzen. Sie bieten jungen Mädchen nicht nur die Möglichkeit, Fussball zu spielen, sondern auch, sich darin zu entfalten“, sagte Arimany. „Die Talentakademie ist ein perfektes Beispiel dafür und bietet jungen Spielerinnen ein ideales Umfeld, um sich zu zukünftigen Stars zu entwickeln.“

Tacko Diabira ist bereits eine Vorreiterin. Die 26-jährige Stürmerin hat sich als eine der führenden Persönlichkeiten im mauretanischen Frauenfussball etabliert. Zuvor hatte sie in der höchsten senegalesischen Liga geglänzt, wo sie 2025 mit elf Toren gemeinsam mit einer anderen Spielerin die Torschützenliste anführte. Sie ist ermutigt von den Fortschritten in ihrer Heimat, in einem Land, in dem Fussball lange Zeit eine von Männern dominierte Sportart war.

„Wir müssen den Frauenfussball in Mauretanien weiter vorantreiben, und diese FIFA-Programme helfen uns dabei. Wir bewegen uns in eine positive Richtung, und unsere Teilnahme an der FIFA Series ist ein Beweis dafür“, sagte sie und fügte hinzu: „Dank der weltweiten Reichweite der Veranstaltung wird unser Fussball mehr Aufmerksamkeit erhalten. Für uns als Spielerinnen ist es eine Chance, dazuzulernen und uns noch weiter zu verbessern.“