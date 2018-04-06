Kaká, Innenverteidigerin der Boston Legacy, hofft, dass Brasilien auf US-amerikanischem Boden einen weiteren FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™-Titel erringen wird

Sie blickt auf die Werte zurück, für die die Größen der Seleção stehen

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ rückt bereits in greifbare Nähe

32 Jahre nach dem Sieg Brasiliens bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ USA 1994™ steht Boston, Massachusetts, erneut im Mittelpunkt des Fussballs. Von den Straßen der Innenstadt bis nach Foxborough sind Fans aus aller Welt in Scharen angereist. Unter ihnen ist eine brasilianische Spielerin, die das Geschehen mit besonderer Begeisterung verfolgt: Andressa Karolaine Freire Gomes Ferreira, besser bekannt als Kaká.

„Boston ist bekannt als Sportstadt, und auch der Fussball hat hier seinen Platz. Er wird hier voll und ganz angenommen“, sagte die brasilianische Nationalspielerin, die im Januar zum Klub Boston Legacy der National Women’s Soccer League wechselte. „Die diesjährige Weltmeisterschaft wird in die Geschichte Bostons eingehen; so viel ist klar. Die Stadt hat es verdient, diesen Moment zu genießen.“

Die Verteidigerin weiß einiges über das Thema „Vermächtnis“. Es spiegelt sich im Namen ihres Vereins wider – und in dem Namen, den sie selbst trägt. Ihr Spitzname lädt unweigerlich zu Vergleichen mit der brasilianischen Fussballlegende Ricardo Izecson dos Santos Leite ein, dem ursprünglichen „Kaká“.

„Er war nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch mein Vorbild“, sagte sie. „Wir teilen dieselben Prinzipien. Er ist ein gläubiger Mensch, und das bewundere ich zutiefst. Der Name bedeutet mir sehr viel.“

Der Gewinn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, wie Brasilien besser als die meisten anderen weiß, hinterlässt Spuren, die weit über den Schlusspfiff hinausreichen. Der fünfte Titel der Seleção bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ festigte ihren Status als erfolgreichste Nation des Fussballs, doch der Sieg bei der WM 1994 in den USA traf bei vielen Menschen in den USA und darüber hinaus einen besonderen Nerv.

WM-Endspiel 1994: Brasilien - Italien

„Das war fünf Jahre vor meiner Geburt, daher kann ich mich selbst nicht daran erinnern, aber ich habe so viele Geschichten darüber gehört. Die Menschen in Brasilien blicken sehr gerne auf diese Weltmeisterschaft zurück“, sagte Kaká. „Es war eine lange Wartezeit gewesen, und dieser Sieg bedeutete uns alles. Diese Generation hat gezeigt, was Durchhaltevermögen und harte Arbeit bedeuten.“

Doch nicht alle Weltmeisterschaften hinterlassen denselben Eindruck. Manche schaffen Legenden, andere zerstören Träume. Kaká war erst zwei Jahre alt, als das Team ihres Namensvetters 2002 den Pokal in die Höhe reckte, doch die in Brasília geborene Innenverteidigerin hat zahlreiche Erinnerungen an die emotionale Achterbahnfahrt des Turniers 2014 im eigenen Land.

Obwohl Brasiliens Traum endete, als Deutschland sie an einem Juliabend im Halbfinale mit 7:1 aus dem Turnier warf, konzentriert sie sich lieber auf das Positive: „Wir hatten unsere Straße gestrichen und jeden Winkel des Viertels geschmückt. Wir haben jedes Spiel so behandelt, als wäre es unser letztes. Das werde ich nie vergessen.“

Warum war Brasilien so 2014?

Dreizehn Jahre später wird Brasilien Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sein; der Anpfiff des Turniers ist für den 24. Juni 2027 vorgesehen – genau ein Jahr ab heute. Kaká stellt sich bereits vor, welchen Platz sie dabei einnehmen wird.

„Ich verfolge die Weltmeisterschaft 2026 sehr aufmerksam und versuche, jede Emotion in mich aufzunehmen. Das ist inspirierend“, sagte sie. „Ich hoffe, 2027 noch näher am Geschehen zu sein – direkt auf dem Platz.“