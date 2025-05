FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis ruft den 75. FIFA-Kongress dazu auf, Chancen für junge Spielerinnen zu eröffnen

Volles Engagement wichtiger denn je, wie Jill Ellis in ihrer Ansprache vor den Kongressdelegierten in Asunción (Paraguay) betont

Ertragsziel von USD 1 Milliarde für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die laut FIFA-Präsident Gianni Infantino in den Frauenfussball reinvestiert wird

Neue globale Frauenklubwettbewerbe und grössere Nationalteamturniere, um den Schwung beizubehalten

FIFA-Frauenfussballdirektorin Jill Ellis hat den 75. FIFA-Kongress in Paraguay dazu aufgerufen, weltweit Chancen und Träume für junge Spielerinnen zu schaffen, damit der Frauenfussball sein rasantes Wachstum fortsetzen kann.

Der FIFA-Rat hatte letzte Woche einstimmig die Erweiterung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ per 2031 von 32 auf 48 Teams beschlossen – analog zum Format der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ab 2026.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte letzte Woche in Saudiarabien für künftige Ausgaben der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zudem ein Ertragsziel von USD 1 Milliarde ausgegeben. Sämtliche Einnahmen würden in den Frauenfussball reinvestiert, damit dieser seine beeindruckende Entwicklung nach der bahnbrechenden FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ fortsetzen kann.

„Investitionen in den Frauenfussball sind eine kluge, strategische Geschäftsentscheidung. Der Frauenfussball wächst schnell. Das Publikum ist da, die Talente ebenso. Daher ist jetzt Ihr volles Engagement wichtiger denn je“, sagte die FIFA-Fussballdirektorin beim FIFA-Kongress in Asunción (Paraguay) zu den Vertretern der FIFA-Mitgliedsverbände.

„Champions ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern bauen darauf auf. Wir mögen alle unterschiedliche Ziele verfolgen, wollen uns dabei aber stets verbessern und morgen besser sein als heute. Als Hüter des Fussballs müssen wir jungen Spielerinnen auf der ganzen Welt Chancen und Träume bieten. Wir dürfen nicht auf die Zukunft warten, sondern müssen jetzt handeln. Tag für Tag, um besser zu werden.“

Zur weiteren Förderung des Frauenfussballs rund um die Welt wurden die acht FIFA-Programme zur Frauenförderung jüngst bis 2027 verlängert und um fünf neue erweitert, während die aktualisierte FIFA-Frauenfussballstrategie 2024–2027 eine noch engere Zusammenarbeit mit den Verbänden gewährleistet.

Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien, womit das Turnier erstmals in Südamerika ausgetragen wird, und 2031 in der Concacaf-Region (sofern der FIFA-Kongress zustimmt), haben die FIFA und Netflix bereits einen historischen Vertrag für die exklusiven Rechte zur Übertragung der Spiele in den USA abgeschlossen.

Die FIFA wird sich weiterhin für eine faire kommerzielle Vermarktung des Frauenfussballs einsetzen. Ein zentrales Element dabei ist der internationale FIFA-Frauenfussballkalender 2026–2029, der vom FIFA-Rat im Mai 2024 nach eingehenden Konsultationen mit allen Akteuren verabschiedet wurde, insbesondere mit den Spielerinnen, die bei der Entwicklung und Ausgestaltung federführend waren.

Der nächste Vierjahreszyklus umfasst zwei neue, vom FIFA-Rat verabschiedete Klubwettbewerbe, sprich die FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™, die ab 2028 alle vier Jahre stattfindet, sowie den FIFA-Meisterpokal der Frauen™ mit den sechs Kontinentalmeistern, der ab 2026 jährlich in den Jahren ausgetragen wird, in denen es keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ gibt.

Das Olympische Fussballturnier der Frauen wird zudem neu mit 16 Teams durchgeführt, nachdem die FIFA vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris ein entsprechendes Gesuch eingereicht hatte, das von der Exekutivkommission des Internationalen Olympischen Komitees im April dieses Jahres schliesslich gutgeheissen wurde.

Angesichts der Rekordzahl von 196 Teams, die derzeit in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste geführt werden, der ersten Ausgabe der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™, die in diesem Jahr in den Philippinen veranstaltet wird, sowie der ebenfalls 2025 anstehenden FIFA U-17- und U-20-Frauen-Weltmeisterschaften™, die neu mit mehr Teams und jährlich stattfinden, boomt der Frauenfussball auf allen Stufen sowohl auf Klub- als auch auf Nationalteamebene.

Dank ihrer strategischen Planung organisiert die FIFA bei den fünf grossen Frauenturnieren zwischen 2025 und 2027 über 100 Spiele pro Saison, verglichen mit 42 Partien in den zwei Jahren vor der Wahl von Gianni Infantino 2016 zum FIFA-Präsidenten.