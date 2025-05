FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ bietet enorme Investitionsmöglichkeiten in Saudiarabien, so FIFA-Präsident Gianni Infantino

Der FIFA-Präsident führte ein Kamingespräch mit Richard Attias, dem Gründer und Vorsitzenden des Unternehmens „Richard Attias and Associates“ sowie dem Vorsitzenden des Exekutivkomitees des FII Institute. Er präsentierte dabei den offiziellen Spielball der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird. Aus Saudiarabien am Start ist der Klub Al Hilal.

Zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sagte Gianni Infantino: „Die Chancen sind riesig. Fünf Milliarden Menschen weltweit verfolgen den Fussball. Wir müssen einen Weg finden, um diese fünf Milliarden Menschen zu vernetzen, weil sie sich eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit 104 Spielen in einem Monat anschauen. Das sind 104 Super Bowls in einem Monat.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™, die erste mit 48 Teams, die in einem einzigen Land stattfindet, wird Saudiarabiens lange Tradition, dynamische Entwicklung und tief verankerte Fussballbegeisterung in den Blickpunkt rücken. Das Land entwickelt sich ausserdem zunehmend zu einer erstklassigen internationalen Destination, die zahlreiche Sportveranstaltungen organisiert, wie die erste FIFA Series™ im Jahr 2024, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ und den Asien-Pokal 2027.

Mit dem Hinweis darauf, dass das europäische BIP viel kleiner ist als das globale, erklärte der FIFA-Präsident: „Wenn der Rest der Welt, insbesondere Saudiarabien oder die USA, nur 20% von dem investieren, was Europa in den Fussball steckt, könnten wir mit unserem Sport ein BIP von einer halben Billion oder mehr erzielen. Das Potenzial des Fussballs ist riesig.“

Er hatte daher eine einfache Botschaft an alle Investoren rund um den Globus: „Investieren Sie in den Fussball. Es ist das beste Investment, das Sie tätigen können.“

„Der Frauenfussball und die Frauen im Fussball sind überaus wichtig und damit auch die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die das nächste Mal 2027 in Brasilien und danach 2031 erneut in Nordamerika ausgetragen wird“, erklärte er. „Die WM wächst exponentiell. Wir peilen für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Einnahmen von USD 1 Milliarde an, die wir in den Frauenfussball reinvestieren werden.“