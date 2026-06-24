Jill Ellis verspricht ein Jahr vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ ein „einzigartiges Fussballfest“

Ein Jahr vor der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika: „einzigartiges Fussballfest“ für die Fans und „atemberaubenden Fussball“ in Brasilien, gemäss Jill Ellis, FIFA-Fussballdirektorin

Turnier ein Meilenstein für die Weiterentwicklung im Frauenfussball und eine Inspiration für kommende Generationen, gemäss brasilianischer Fussballlegende Formiga

Brasilianischer Sportminister Paulo Henrique Cordeiro: „Turnier wird dem Frauenfussball Tribut zollen“

Ein Jahr vor dem Start der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ verspricht FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis den Fussballfans weltweit ein „einzigartiges Fussballfest“ und „atemberaubenden Fussball“, wenn das Turnier am 24. Juni 2027 erstmals in Südamerika stattfindet.

Mit Veranstaltungen im ganzen Land wurde in Brasilien der Beginn des einjährigen Countdowns gefeiert. Gleichzeitig fand in Miami (Florida) ein Medientermin mit dem Führungsteam des Turniers statt, das derzeit in den USA den Betrieb der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beobachtet.

Noch ein Jahr bis zum Anpfiff der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ 02:04

„Heute ist ein wichtiger Meilenstein. In genau zwölf Monaten wird Brasilien im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit stehen, wenn wir die grösste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft der Geschichte ausrichten“, sagte Ellis vor den Gästen im berühmten Freedom Tower, in dem derzeit eine Ausstellung des FIFA Museums zu sehen ist.

„In Brasilien erwartet uns eine einzigartige Stimmung und ein unvergessliches Fussballfest, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Es wird ein Monat voller atemberaubendem Fussball, grenzenloser Begeisterung und hochklassigem Wettbewerb.“

„Doch wir feiern noch etwas viel Grösseres: den Aufschwung des Frauenfussballs und die grossartige Chance, die vor uns liegt – nicht nur für Brasilien und Südamerika, sondern für den Frauenfussball weltweit. Es gibt keinen besseren Ort als Brasilien, um unseren Sport auf das nächste Niveau zu heben“, fügte sie hinzu.

Das Turnier mit 32 Teams wird in insgesamt acht Städten ausgetragen: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo. Die für ihre Leidenschaft bekannten brasilianischen Fans werden dabei für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen.

„Vierzehn Teams haben sich bereits qualifiziert, darunter der amtierende Weltmeister Spanien sowie die drei südamerikanischen Teams Brasilien, Kolumbien und Argentinien. Brasiliens Leidenschaft für den Fussball ist einzigartig und tief in der Kultur, der Identität und dem Alltag von Millionen Menschen verankert. Im nächsten Jahr wird diese Leidenschaft dazu beitragen, der Welt den Frauenfussball von seiner besten Seite zu zeigen“, sagte Ellis.

Die ehemalige brasilianische Nationalspielerin Formiga sagte, das Turnier habe das Potenzial, den Frauenfussball nachhaltig zu verändern. „Ich hoffe, dass dieses Vermächtnis nicht nur Brasilien zugutekommt. Denn wir müssen das Gesamtbild sehen, vor allem im Hinblick auf die vielen Mädchen, die ebenfalls davon träumen, das Trikot ihres Nationalteams zu tragen, ihre Eltern stolz zu machen, ihr Land zu vertreten und für Millionen Menschen zu spielen“, sagte sie.

„Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie besonders es ist, die Nationalhymne zu hören und zu wissen, dass man nicht nur für sich selbst oder seine Familie, sondern für ein ganzes Land spielt. Deshalb hoffe ich, dass dieses Turnier ein bedeutender Wendepunkt wird“, ergänzte die Mittelfeldspielerin, die in ihrer glanzvollen 26-jährigen Karriere insgesamt 206 Länderspiele für Brasilien bestritt.

Brasiliens Sportminister Paulo Henrique Cordeiro erklärte, das Turnier sei weit mehr als ein sportlicher Wettbewerb und könne einen konkreten Beitrag zu mehr Gleichstellung in der Gesellschaft leisten.

„Wir sind überzeugt, dass diese FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien einen tiefgreifenden kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft anstossen und dazu beitragen wird, dem Frauenfussball den ihm gebührenden Stellenwert einzuräumen. Dieses Vermächtnis streben wir an“, sagte er.

Die restlichen Startplätze für das Turnier werden in den laufenden Qualifikationswettbewerben vergeben. Die Endrundenauslosung, bei der die Gruppen bestimmt werden, findet gegen Ende dieses Jahres statt.

Jill Ellis richtet den Blick jedoch bereits jetzt auf das Erbe, das die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ hinterlassen kann.

„Die Stimmung in den Stadien wird episch sein, aber das wahre Vermächtnis wird sich erst nach Ende des Turniers zeigen. Genau darin liegt die nachhaltige Strahlkraft der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Brasilien“, sagte sie.