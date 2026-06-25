Alex Morgan erwartet für 2027 eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ wie nie zuvor

Zweifache Weltmeisterin Alex Morgan gespannt auf die Lateinamerika-Premiere der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2027 in Brasilien

Austragung des Turniers vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 an acht Spielorten

„Ich freue mich riesig darauf, wie die ganze Welt die bislang grösste Frauen-WM mitverfolgen wird“, so Alex Morgan

Ob als junger Fan, vierfache Teilnehmerin oder zweifache Weltmeisterin – Alex Morgan weiss genau, was die Welt erwartet, wenn in genau einem Jahr die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Brasilien angepfiffen wird.

„Alle vier Jahre legt die WM eine Schippe drauf. Mit Brasilien als Gastgeber im nächsten Jahr freue ich mich riesig darauf, wie die ganze Welt die bislang grösste Frauen-WM mitverfolgen wird“, sagte die FIFA-Legende. „So etwas gibt es nur einmal im Leben. Sie werden diese Chance daher nutzen.“

Alex Morgan: FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird "größer als je zuvor" 02:21

Alex Morgan beendete ihre glanzvolle Karriere vor zwei Jahren, nachdem sie die USA 2015 und 2019 zum WM-Titel und 2012 zu Olympiagold geführt hatte. Hinzu kommen zahlreiche Erfolge auf Klubebene. Mit ihren 123 Länderspieltoren liegt sie bei den Frauen auf Rang acht in der ewigen Torschützenrangliste. Bei der Wahl zur „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ wurde sie zudem zweimal Zweite.

Alex Morgan ist nach wie vor eng mit dem Fussball verbunden und freut sich auf das, was kommt. Der Frauenfussball hat einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Alex Morgan rechnet daher damit, dass die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr in Brasilien und rund um die Welt einen ähnlichen Effekt haben wird wie die legendäre FIFA Frauen-Weltmeisterschaft USA 1999™ auf sie selbst.

„Die Austragung der Frauen-WM 1999 in den USA hat die Wahrnehmung des Frauenfussballs und des Frauensports in den USA nachhaltig verändert. Noch heute hallen diese Frauen-WM sowie der Verdienst dieser Frauen und dieses Landes rund um den Frauenfussball nach“, erklärte sie.

„Als Zehnjährige war ich fasziniert davon, wie diese unglaublichen Athletinnen ihren Sport auf höchstem Niveau ausübten, weil es damals eher ungewöhnlich war, so etwas im Fernsehen oder live vor Ort zu sehen“, fügte Alex Morgan hinzu. „Es schien, als wären sie über Nacht zu Stars geworden. Sie haben ihre Träume wahr werden lassen und in Mädchen wie mir den Traum geweckt, selbst Profifussballerin zu werden und eines Tages in ihre Fussstapfen zu treten.“

Brasilien bietet für den nächsten Quantensprung im Frauenfussball die perfekte Kulisse. Die zehnte Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ geht vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 an acht Spielorten über die Bühne. Erstmals überhaupt findet eine Frauen-WM in Südamerika statt. Sowohl Brasilien als auch Südamerika blicken auf eine lange Fussballtradition zurück und bergen für den Frauenfussball daher ein enormes Wachstumspotenzial.

„Brasilien wird ein grossartiger Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sein“, betonte Alex Morgan. „Der Fussball ist in Brasiliens Kultur und Alltag tief verwurzelt. Ob auf der Strasse, am Strand oder irgendwo sonst – sobald man mit Brasilianern ins Gespräch kommt, geht es unweigerlich um Fussball.“

Alex Morgan hat in ihrer Karriere mit den USA oft gegen Brasilien gespielt. Bis heute unvergessen ist das Viertelfinale bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011™, als die US-Amerikanerinnen im Elfmeterschiessen gewannen. Dazu kommen zahlreiche Freundschaftsspiele. Insgesamt erzielte sie drei Tore und entwickelte grossen Respekt für die einzigartige Begeisterung und Dynamik der Brasilianerinnen.

„Da ich weiss, wie viel ihnen der Fussball bedeutet, freue ich mich umso mehr, dass die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien stattfindet“, sagte sie. „Alle in Brasilien wollen sich die Spiele ansehen und natürlich ihr Team anfeuern, das derzeit ziemlich gut in Form ist. Wir dürfen uns auf eine enorme Begeisterung und Euphorie freuen.“

2027 wird die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ letztmals mit 32 Teams ausgetragen. Ab 2031 sind 48 Teams mit von der Partie. Als Alex Morgan 1999 gebannt ihre Heldinnen verfolgte, waren es erst 16 Teams und insgesamt 87 Nationen bei der Qualifikation (einschliesslich der USA). Knapp 30 Jahre später sind es sage und schreibe 180 Nationen (einschliesslich Brasilien), die um einen WM-Startplatz kämpfen. Jede Generation inspiriert die nächste, während die Entwicklung des Frauenfussballs nur eine Richtung kennt.