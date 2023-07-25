Worin besteht das Trainerstipendienprogramm?

Unter dem Trainerstipendienprogramm, das zu den acht FIFA-Programmen zur Frauenförderung gehört, können FIFA-Mitgliedsverbände Stipendien für talentierte Trainerinnen und/oder Spielerinnen beantragen, die sich im Trainerwesen weiterbilden möchten. Dank den Stipendien sollen mehr Trainerinnen zusätzliche Trainerqualifikationen erwerben können. Zur Deckung der Kosten für die entsprechenden Trainerkurse erhalten die Stipendiatinnen von der FIFA finanzielle Beiträge. Die Stipendiatinnen haben zudem Zugang zu Onlinementoring und weiteren Leistungen, die sie bei ihrer Trainerweiterbildung unterstützen. Trainerstipendien sind mit dem entsprechenden Formular zu beantragen, dem alle nötigen Dokumente für die betreffenden Personen beizulegen sind. Für Informationen zum Anmeldeverfahren sowie zu den Teilnahmebedingungen siehe hier: