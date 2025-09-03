Die Transferdaten auf dieser Website betreffen ausschliesslich internationale Transfers von Profifussballerinnen und Profifussballern im Elferfussball. Die angegebenen Zahlen wurden gerundet. Alle Daten basieren auf individuellen Transaktionsdaten, die von den Fussballklubs und Verbänden direkt ins FIFA-Transferabgleichungssystem (TMS) eingegeben wurden.

Berichtsperiode

Die Berichtsperiode für den globalen Transferbericht erstreckt sich immer auf ein volles Kalenderjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Für die Wintertransferanalyse deckt die Berichtsperiode den Zeitraum vom 1. Januar bis zum letzten Tag der offiziellen Registrierungsperiode der FIFA-Mitgliedsverbände mit der grössten Transfertätigkeit ab, d. h. 1. Februar für 2021, 31. Januar für 2022 und 2023, 1. Februar für 2024 sowie 4. Februar für 2025.

Für die Sommertransferanalyse erstreckt sich die Berichtsperiode über den Zeitraum vom 1. Juni bis zum letzten Tag der offiziellen Registrierungsperiode der FIFA-Mitgliedsverbände mit der grössten Transfertätigkeit, d. h. 5. Oktober für 2020, 31. August für 2021, 1. September für 2022, 2023 und 2024 sowie 2. September für 2025.

Transferdatum

Das Transferdatum im Sinne aller Transferberichte ist entweder das Datum, an dem der verpflichtende Verband den internationalen Freigabeschein (ITC) beantragt oder, falls der Transfer keinen ITC beinhaltet, das Datum, an dem der Transfer im TMS den ersten der vier „Abgeschlossen“-Status erreicht („Abgeschlossen“, „Abgeschlossen – Warten auf Zahlungen“, „Als Leihgabe – Warten auf Abschluss“ oder „Als Leihgabe – Warten auf Zahlungen“). Die Berichte beinhalten nur Transfers mit einem Transferdatum innerhalb der jeweiligen Berichtsperiode.

Anhängige Transfers

In diesen Transferanalysen wird zwischen abgeschlossenen und anhängigen Transfers unterschieden. Ein Transfer gilt als abgeschlossen, wenn er im TMS einen der vier „Abgeschlossen“-Status erreicht (siehe Transferdatum oben). Anhängige Transfers sind Transfers, für die der neue Verband des Spielers vor dem Ende der Berichtsperiode einen ITC beantragt, den ITC aber noch nicht erhalten hat, sodass der Spieler vom neuen Verband noch nicht registriert wurde und der Transfer im TMS einen der folgenden Status hat: „Warten auf ITC-Zustellung“, „Warten auf ITC-Empfang“, „Warten auf Antwort zur Ablehnung der ITC-Anforderung“, „Warten auf Bestätigung der provisorischen Registrierung“, „Warten auf Registrierungsbestätigung“, „Die ITC-Anforderung wurde vom ehemaligen Verband abgelehnt, und die Ablehnung wurde vom neuen Verband angefochten“, „Warten auf Entscheid“ oder „Warten auf Mitteilung des Entscheids“.

Anhängige Transfers werden jeweils nur für die letzte Berichtsperiode berücksichtigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.

Transferentschädigungen

Alle Verweise auf Transferentschädigungen auf dieser Website beziehen sich auf die Summe aller vereinbarten oder bedingten Transferentschädigungen und Freigabegebühren (Ausstiegsgebühren) gemäss Angaben im TMS. Alle Entschädigungen werden zu Berechnungszwecken als Vorauszahlungen behandelt, unabhängig von möglichen Ratenzahlungen, die zwischen den Klubs vereinbart werden. Alle Beträge werden gemäss dem Kurs, der am Datum der Eingabe der Transferinstruktion ins TMS gilt, automatisch in US-Dollar umgerechnet. Die Gesamtbeträge der gezahlten und erhaltenen Transferentschädigungen sind für jede Konföderation und jeden Verband ausgewiesen, es sei denn, die Klubs der jeweiligen Region haben nur einen eingehenden oder ausgehenden Transfer mit einer Transferentschädigung getätigt.

Transfertypen

Es wird zwischen vier Typen internationaler Transfers unterschieden: