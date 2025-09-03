Haftungsausschluss

Die Informationen auf dieser Website basieren auf einzelnen Transaktionen, die Fussballklubs direkt ins TMS eingegeben haben. Die FIFA übernimmt für die Genauigkeit, Vollständigkeit und Verlässlichkeit der von den Klubs gelieferten Daten keinerlei Haftung. Hinsichtlich technischer Verweise in diesem Bericht gilt bei Widersprüchen zwischen dem Inhalt dieses Berichts und dem tatsächlichen Wortlaut des entsprechenden Reglements stets der Letztgenannte. Diese Website ändert in keiner Weise die bestehende Rechtsprechung der zuständigen Entscheidinstanzen und stellt ebenfalls kein Präjudiz für jegliche Entscheide dar, die diese Instanzen künftig fällen könnten.