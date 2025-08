FIFA-Legenden Wanchope Watson und Gardner erwarten, dass die erweiterte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für die Concacaf-Region eine entscheidende Rolle spielen wird

Paulo Wanchope Watson und Ricardo Gardner waren in Zürich bei der Concacaf-Vorrundenauslosung

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird zum ersten Mal drei Gastgeberländer haben

Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten werden drei von acht möglichen Concacaf-Nationen bei der Endrunde sein

Die Aufstockung der Mannschaften bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die Ausrichtung des Turniers in der Concacaf-Region wird nach Ansicht der FIFA-Legenden Paulo Wanchope Watson und Ricardo Gardner der gesamten Konföderation enorme Vorteile bringen.

Wanchope Watson und Gardner waren bei der Concacaf-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ anwesend, die am FIFA-Hauptsitz in Zürich stattfand.

Die Auslosung war für alle Concacaf-Nationen von besonderer Bedeutung, da bei der Endrunde 2026 bis zu acht Nationen aus der Konföderation vertreten sein werden. Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind die Gastgeber, wobei alle drei Nationen einen garantierten Platz erhalten.

Da das Turnier erstmals von 32 auf 48 Mannschaften aufgestockt wird, ist die Concacaf-Konföderation so stark wie nie zuvor vertreten. Laut FIFA-Legende Wanchope Watson werden sich die zusätzlichen Plätze als entscheidend für die Entwicklung des Fussballs in der Region erweisen.

"Für die Region ist das ein entscheidender Schritt, denn es erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Chancen auf eine Teilnahme am Turnier", so die costaricanische Ikone gegenüber FIFA.com/Inside.

"Ich habe schon immer gesagt, dass der Fussball eine sehr starke Kraft ist, die die Massen bewegen und die Gesellschaft prägen kann.

"Ich denke, dass eine ganze Reihe von Privatunternehmen ihre Nationalmannschaften und die damit verbundenen Talentförderungsprojekte unterstützen werden, wenn die jungen Menschen [in der Region] die Gelegenheit nutzen, bei der Weltmeisterschaft anzutreten. Die Ausweitung der Weltmeisterschaft ist ein großartiger Schritt seitens der FIFA."

Wanchope Watson ist kein Unbekannter bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, denn er war an drei der sechs Teilnahmen Costa Ricas beteiligt: 2002 und 2006 erzielte er jeweils ein Tor, bevor er als Assistenztrainer bei der beeindruckenden Viertelfinal-Teilnahme in Brasilien 2014™ fungierte.

"Die Atmosphäre wird nicht nur in Costa Rica, sondern in ganz Mittelamerika wegen der Nähe zu den USA, Mexiko und Kanada sehr lebhaft sein. Die geringe Zeitverschiebung wird auch dazu beitragen, dass sich die Menschen in Costa Rica wirklich auf das Turnier einlassen können. Wir gehen davon aus, dass es eine unvergessliche FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird - wir hoffen sehr darauf."

Da die drei Gastgeberländer bereits feststehen, sind drei weitere Concacaf-Nationen automatisch für die Endrunde qualifiziert, während zwei weitere Teams in einem verbandsübergreifenden Playoff um die Teilnahme spielen.

Mit den acht potenziellen Plätzen, die der Concacaf zur Verfügung stehen, verdoppelt sich die Zahl der Plätze, die der Region für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ zur Verfügung stehen, wobei die Concacaf-Vorrundenauslosung der erste Schritt auf dem langen Weg zur Qualifikation ist.

Diese zusätzlichen Plätze werden laut FIFA-Legende Gardner für viele Nationen in der Region einen Motivationsschub bedeuten.

"Ich freue mich sehr für unsere Region, dass wir diese Chance bekommen. Dadurch können die Menschen ein bisschen mehr träumen und wissen, dass sie die Möglichkeit haben, bei einer FIFA-Weltmeisterschaft zu spielen", sagte Gardner. "Es ist nicht immer einfach, sich in unserer Region durchzusetzen, daher ist es eine wunderbare Gelegenheit für die Spieler, ihre Träume zu verwirklichen, wenn sie diese Plätze bekommen und mehr Mannschaften teilnehmen können."

Gardner war in seinem Heimatland Jamaika ein Held, als er bei der einzigen Teilnahme seines Landes an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 in der Hauptrolle spielte.

"Ich denke, die Atmosphäre wird fantastisch sein. Jedes Mal, wenn die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft stattfindet, wird sie besser und besser. Da sie in unserer Region stattfindet, mit drei verschiedenen Ländern und dem, was sie mitbringen, ist es ein ganz neues Spiel. Es ist das erste Mal, dass es so etwas gibt, also denke ich, dass es ziemlich gut werden wird. Ich freue mich darauf, und ich bin froh, dass unsere Region diese Chance bekommt. Das ist enorm wichtig für uns."