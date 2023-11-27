Erweitertes Line-up für die Feierlichkeiten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada bekannt gegeben

Darbietung der kanadischen Nationalhymne durch Alanis Morissette sowie der Nationalhymne von Bosnien und Herzegowina durch Aleksandar Gajić

Auftritt von Will Arnett, Botschafter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, im Rahmen der Feierlichkeiten vor dem Spiel

Weitere musikalische Beiträge von Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince

Zum historischen Auftaktspiel Kanadas bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Freitag, 12. Juni, im Toronto-Stadion heisst ein hochkarätiges Line-up aus Künstlern, Performern und einem Botschafter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Welt bei einem Fest willkommen, das Musik, Kultur und Fussball verbindet.

Im Rahmen der Feierlichkeiten vor dem Auftaktspiel in Kanada werden Alanis Morissette die kanadische Nationalhymne und Aleksandar Gajić die Nationalhymne von Bosnien und Herzegowina darbieten. Mit Schauspieler und Komiker Will Arnett begrüsst zudem ein Botschafter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Fans in Toronto im Zeichen der verbindenden Kraft des Fussball.

Die besonderen Darbietungen finden im Rahmen der Eröffnungsfeiern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ statt, wobei diese Feierlichkeiten von Kanadas vielfältigen Gemeinschaften und der einenden Kraft des Fussballs inspiriert sind.

Bei der Eröffnungsfeier, die 90 Minuten vor dem Anpfiff im Toronto-Stadion stattfindet, treten mit Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince Künstler auf, deren Musik den globalen Geist des Turniers widerspiegelt.

Die Fans im Stadion spielen bei der Show eine aktive Rolle und sollten sich frühzeitig einfinden, da die Eröffnungsfeier um 13:30 Uhr Ortszeit beginnt. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.