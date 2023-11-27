Kanada heisst die Welt mit einer mit Stars gespickten Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ willkommen

Feierliche Eröffnung in Toronto findet am Freitag, 12. Juni, 90 Minuten vor Anpfiff statt

Weltweit bekannte Künstler wie Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince auf der Bühne vertreten

Von Mosaiken inspirierte Neuinterpretation des FIFA WM-Pokals spiegelt Kanadas Vielfalt und Gemeinschaftsgefühl wider

Am Freitag, dem 12. Juni, um 13:30 Uhr Ortszeit beginnt Kanadas Eröffnungsfeier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Dabei wird das Land die Welt mit einem farbenfrohen Fest willkommen heissen, das von der Kultur seiner Gemeinden, seiner reichen Vielfalt und der vereinigenden Kraft des Fussballs inspiriert ist.

Weltbekannte Musiker werden dazu beitragen, diese Botschaft zum Leben zu erwecken. Dazu gehören unter anderem Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince. Die Show wird mit Musik, die die Energie und Diversität des Turniers widerspiegelt, die Fans in Toronto mit den Feierlichkeiten in ganz Kanada, Mexiko und den USA verbinden.

Die Feier im Stadion von Toronto, die zusammen mit dem Balich Wonder Studio produziert wurde, greift die gemeinsame Vision der Eröffnungsfeiern des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA auf, die alle durch einen gemeinsamen Herzschlag verbunden sind und gleichzeitig die Identität des jeweiligen Gastgeberlandes widerspiegeln. In Kanada wird diese Vision durch eine Neuinterpretation des FIFA WM-Pokals als Mosaik zum Leben erweckt, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Kulturen und Gemeinschaften der Nation symbolisiert.

„Die Eröffnungsfeier in Toronto wird die Identität Kanadas und die Energie rund um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eindrucksvoll widerspiegeln“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Mit Musik, Kultur und unvergesslichen Darbietungen werden wir die Welt mit einem Fest willkommen heissen, das typisch kanadisch ist und gleichzeitig mit einer grösseren Geschichte verbunden ist, die sich auch in Mexiko und den USA entfaltet. Es wird ein Moment des Stolzes, der Einheit und der Vorfreude sein, wenn Kanada seinen Platz auf der grössten Bühne des Fussballs einnimmt.“

Die Veranstaltung beginnt mit einer Reise quer durch Kanada, während der WM-Countdown durch Momente begleitet wird, die das Land von Küste zu Küste repräsentieren. Getragen von der Begeisterung der Menschen entsteht eine einladende Atmosphäre, die die ganze Welt dazu animiert, Teil dieses historischen Ereignisses zu werden.

Die Fans im Stadion werden aktiv in die Show eingebunden sein und sollten frühzeitig anreisen, da jede Eröffnungsfeier 90 Minuten vor Spielbeginn losgeht. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.

Kanada trifft in seinem Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf Bosnien und Herzegowina. Dies ist gleichzeitig die erste WM-Partie der kanadischen Nationalmannschaft der Männer, die noch dazu auf heimischem Boden ausgetragen wird – ein historischer Moment für die Nation.