Interessenerklärung für ehrenamtlichen Einsatz bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Eingabe der Interessenerklärung für die Unterstützung der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika auf volunteer.FIFA.com ab heute möglich

Rund 6000 ehrenamtliche Helfer bei der bislang grössten Frauensportveranstaltung in Brasilien im Einsatz

Austragung des Turniers ab dem 24. Juni 2027 in acht Städten

Weniger als ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel können Menschen aus Brasilien und der ganzen Welt ihr Interesse für einen ehrenamtlichen Einsatz bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ anmelden.

Ehrenamtliche Helfer sind mit ihrer Energie, ihrer Begeisterung und ihrem Engagement das Herzstück jedes FIFA-Turniers und bieten Spielern, Fans und allen anderen Teilnehmenden ein erstklassiges Erlebnis. Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ werden rund 6000 ehrenamtliche Helfer rekrutiert, die in allen acht Spielorten (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo) zum Einsatz kommen.

Ab heute können alle Personen ihr Interesse bekunden, indem sie auf volunteer.fifa.com der einzigartigen FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer beitreten. Die Bewerber müssen den Spielort auswählen, in dem sie stationiert sein möchten, um exklusive Informationen zu erhalten und benachrichtigt zu werden, sobald das Bewerbungsverfahren für ehrenamtliche Helfer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in wenigen Wochen offiziell beginnt. Alle, die bereits Mitglied der FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer sind, können die Interessenerklärung direkt über ihr bestehendes Konto aufrufen.

Zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren müssen die Bewerber zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 18 Jahre alt sein, die brasilianische Staatsbürgerschaft besitzen oder während des Wettbewerbs rechtmässig nach Brasilien einreisen dürfen und bereit sein, während der Betriebsdauer des Turniers im Juni und Juli 2027 eine Mindestanzahl an Schichten zu leisten. Vorkenntnisse als ehrenamtliche Helfer sind nicht erforderlich. Verlangt werden jedoch Kenntnisse in Portugiesisch (Amtssprache Brasiliens) und Englisch. Zusätzliche Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Aufgabe ehrenamtlicher Helfer bei FIFA-Veranstaltungen

Mit ihrer Energie und Begeisterung tragen ehrenamtliche Helfer bei jedem FIFA-Turnier dazu bei, dass die Spiele für Fans aus aller Welt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Sie lernen zudem Menschen aus anderen Kulturen kennen, können persönliche und berufliche Netzwerke knüpfen und wertvolle neue Fähigkeiten erwerben.

Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ unterstützen die ehrenamtlichen Helfer mehr als 20 Funktionsbereiche, einschliesslich Medien, Technologie, Transport, Wettbewerbs- und Personalmanagement. Sie sind in über 30 verschiedenen Funktionen an Wettkampfstätten und ausserhalb tätig, z. B. in Stadien, Flughäfen, Trainingsanlagen und Hotels.