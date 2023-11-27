Die FIFA und Netflix Games lancieren „FIFA World Cup: Launch Edition“ zum Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Pünktlich zum Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 11. Juni: „FIFA World Cup: Launch Edition“ exklusiv auf Netflix Games verfügbar

Möglichkeit für Fans, mit allen 48 teilnehmenden Teams in allen 16 Stadien des Turniers mittels Handy als Controller zu spielen

Ohne Zusatzkosten im Netflix-Abonnement verfügbar und damit besonders einfaches und zugängliches Turniererlebnis für Fans

Wie in der jüngsten Mitteilung zur digitalen Fussballstrategie der FIFA erläutert, bringen die FIFA und Netflix Games die Fans mit dem neuen Fussballvideospiel „FIFA World Cup: Launch Edition“ näher denn je an das Turniergeschehen heran.

Das neue Fussballspielerlebnis wurde entwickelt, um die Spannung, Emotionen und weltweite Strahlkraft des grössten Einzelsportereignisses der Welt einzufangen. „FIFA World Cup: Launch Edition“ bietet eine vereinfachte Fussballsimulation, die für Gamer aller Skilllevels zugänglich ist. Fans können vom ersten Turniertag an selbst den virtuellen Rasen betreten und ihre eigene WM-Geschichte schreiben.

Das Videospiel ist für Netflix-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten über Netflix Games verfügbar. Nutzer können jedes der 48 Teams auswählen, das an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ teilnimmt, in allen 16 Turnierstadien antreten und mehr als 1200 Spieler einsetzen, die für das Turnier gemeldet wurden.

Das Game ist ein weiteres Beispiel für die weiterentwickelte digitale Fussballstrategie der FIFA, die darauf abzielt, den Zugang zum Fussball und zur Weltmeisterschaft für Menschen auf der ganzen Welt über unterschiedliche Formate so einfach wie möglich zu gestalten.

Bei „FIFA World Cup: Launch Edition“ wird das Smartphone zum Controller und der Fernseher zum Stadion. Fans können das Spiel auf einem Smart-TV starten, den angezeigten QR-Code mit ihrem Mobiltelefon scannen und innerhalb weniger Sekunden Pässe spielen und Tore schiessen. Selbst Personen ohne Videospielerfahrung können so den Nervenkitzel eines entscheidenden Siegtores erleben.

„FIFA World Cup: Launch Edition“ wurde für unkomplizierten Spielspass als Team entwickelt. Bis zu vier Personen können gleichzeitig miteinander spielen – unabhängig von ihrer Gaming-Erfahrung. Ob legendäre WM-Momente nachgespielt oder neue Geschichten geschrieben werden sollen: Fans können die Dramatik des bedeutendsten FIFA-Männerturniers in einem einfachen und intuitiven Format erleben.

Inspiriert vom Anpfiff eines WM-Spiels konzentriert sich die erste Version auf sofortigen Spielspass und einfachen Zugang. Gleichzeitig markiert sie den Beginn einer umfassenderen Weiterentwicklung. Künftige Updates sollen zusätzliche Spieltiefe und neue Funktionen mit ins Game bringen.

Die Veröffentlichung unterstreicht das Bestreben der FIFA, innovative Wege zu finden, um mit Fans in Kontakt zu treten und die Begeisterung für den Fussball über das Spielfeld hinaus zu fördern. Dank der globalen Reichweite der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der einfachen Zugänglichkeit von Netflix Games schafft „FIFA World Cup: Launch Edition“ eine neue Möglichkeit für Fans, das Turnier zu erleben und selbst Teil des Geschehens zu werden.