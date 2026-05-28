FIFA stellt neue digitale Fussballstrategie vor, um Geschäftspartner und Plattformen im weltweiten Gaming- und E-Sport-Ökosystem zu vernetzen

FIFA baut im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ein digitales Fussball-Ökosystem mit mehreren Partnern auf
Vielfältiges Portfolio umfasst Partnerschaften mit Roblox, Epic Games, Konami, SEGA/Sports Interactive, Gamefam, Mythical Games und Solace Games, wodurch der Weltverband nun verschiedene Genres abdecken und Zielgruppen erreichen kann
Durch Vereinbarungen mit Netflix und Delphi Interactive soll ein intuitives, optimiertes und zugängliches Fussball-Simulationserlebnis geschaffen werden, wobei die FIFA World Cup™ – Launch Edition die Grundlage für zukünftige plattformübergreifende Wachstumschancen darstellen soll
Die FIFA hat heute ihre neue langfristige Strategie für den digitalen Fussball vorgestellt und damit Fans und Branchenvertretern einen wichtigen Einblick in die Schwerpunkte des Weltverbands im Bereich Videospiele und E-Sport gegeben.
Mit dieser Strategie kann die FIFA von einem Modell mit einem einzigen Partner zu einem strukturierten Ökosystem mit mehreren Partnern übergehen, wodurch die Organisation ihre Reichweite und Relevanz über verschiedene Spielgenres, Plattformen und Zielgruppen hinweg kontinuierlich verbessern kann.
Im Rahmen dieser Strategie will die FIFA in verschiedene Gaming-Kategorien expandieren. Zudem will der Weltverband neue Formen der Teilnahme schaffen (von Gelegenheitsspielen bis hin zu Wettkampf-Titeln) und gleichzeitig sicherstellen, dass FIFA-Wettbewerbe und Mitgliedsverbände sowie Gaming- und E-Sport-Partner weiterhin eng miteinander verbunden bleiben. Dieser Ansatz erstreckt sich auf alle Bereiche des fussballbezogenen E-Sports, in denen die FIFA kontinuierlich ein strukturiertes, wettbewerbsorientiertes Ökosystem rund um die Marke FIFAe aufbaut. Dabei stehen niedrige Einstiegshürden, ein weltweit einheitliches Konzept und eine langfristige Ausrichtung im Vordergrund. „Indem wir eine skalierbare Grundlage im Bereich Gaming und E-Sport schaffen, eröffnen wir unseren 211 Mitgliedsverbänden sowie unseren Geschäftspartnern neue Chancen zur Teilnahme und Zusammenarbeit, was den Fans wiederum mehr Möglichkeiten bietet, sich mit dem Thema Fussball zu beschäftigen“, so FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges und anpassungsfähiges Ökosystem aufzubauen, das die heutige Fussballerfahrung widerspiegelt und auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung trägt.“ Das digitale Fussball-Portfolio der FIFA begeistert bereits heute Menschen aller Altersgruppen und über geografische Grenzen hinweg. Gemeinsam mit Gamefam betreibt der Weltverband mit FIFA Super SoccerFIFA Super Soccer , das monatlich mehr als zehn Millionen aktive Nutzer erreicht und bis heute über eine Milliarde Mal gespielt wurde. Darüber hinaus hat FIFA Rivals seit seinem Start mehr als 2,5 Millionen Downloads verzeichnet und Geschäftspartner der FIFA, wie beispielsweise adidas, mit ins Boot geholt.
An den E-Sport-Wettbewerben der FIFA nehmen Spieler aus mindestens 120 Mitgliedsverbänden teil und bisher haben mehr als 16 Millionen Nutzer über Konamis eFootball™ um den Einzug ins FIFAe Finale gekämpft. Die mehr als 1,1 Milliarden Aufrufe im letzten Jahr spiegeln sowohl das Ausmass als auch die globale Reichweite wider. So betreibt der Weltverband unter seiner Wettbewerbsmarke FIFAe eines der weltweit grössten länderbasierten E-Sport-Ökosysteme, das in einzigartiger Weise in seinen Statuten und dem globalen Netzwerk seiner Mitgliedsverbände verankert ist.
Auf dieser Grundlage enthält die Roadmap der FIFA im Vorfeld der diesjährigen Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und darüber hinaus mehrere spannende Ankündigungen, die auf der bestehenden Strategie für den digitalen Fussball aufbauen, sowie Möglichkeiten, bereits vorhandene und neue Fans für den Sport zu begeistern.
Bevorstehende Ankündigungen
Weitere Details zu dem neu konzipierten Simulationserlebnis der FIFA, das in Zusammenarbeit mit Netflix und Delphi Interactive entwickelt wurde, werden vor der geplanten Veröffentlichung im Juni bekanntgegeben. Die FIFA World Cup – Launch Edition bildet den Startpunkt einer neuen Produktreihe, deren kontinuierliche Erweiterung auf Konsolen, PC und Mobilgeräte geplant ist.
Veröffentlichung von FIFA Heroes für Mobilgeräte und PC mit anschliessender Einführung auf Konsolen
Kontinuierliche Erweiterung von Nicht-Simulationserlebnissen durch die Einführung neuer Formate, die Fussball mit allgemeinen Unterhaltungs- und Kulturinhalten verbinden
Strategische Ausrichtung von fünf FIFAe Kontinentalmeisterschaften als Qualifikationswettbewerbe für die FIFAe Finals 2026
Veranstaltungsort des ersten FIFAe Festivals im nächsten Jahr: ein globales Fest, das digitalen und traditionellen Fussball in einem neuen Format vereint