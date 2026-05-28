FIFA stellt neue digitale Fussballstrategie vor, um Geschäftspartner und Plattformen im weltweiten Gaming- und E-Sport-Ökosystem zu vernetzen

Im Rahmen dieser Strategie will die FIFA in verschiedene Gaming-Kategorien expandieren. Zudem will der Weltverband neue Formen der Teilnahme schaffen (von Gelegenheitsspielen bis hin zu Wettkampf-Titeln) und gleichzeitig sicherstellen, dass FIFA-Wettbewerbe und Mitgliedsverbände sowie Gaming- und E-Sport-Partner weiterhin eng miteinander verbunden bleiben. Dieser Ansatz erstreckt sich auf alle Bereiche des fussballbezogenen E-Sports, in denen die FIFA kontinuierlich ein strukturiertes, wettbewerbsorientiertes Ökosystem rund um die Marke FIFAe aufbaut. Dabei stehen niedrige Einstiegshürden, ein weltweit einheitliches Konzept und eine langfristige Ausrichtung im Vordergrund. „Indem wir eine skalierbare Grundlage im Bereich Gaming und E-Sport schaffen, eröffnen wir unseren 211 Mitgliedsverbänden sowie unseren Geschäftspartnern neue Chancen zur Teilnahme und Zusammenarbeit, was den Fans wiederum mehr Möglichkeiten bietet, sich mit dem Thema Fussball zu beschäftigen“, so FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges und anpassungsfähiges Ökosystem aufzubauen, das die heutige Fussballerfahrung widerspiegelt und auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung trägt.“ Das digitale Fussball-Portfolio der FIFA begeistert bereits heute Menschen aller Altersgruppen und über geografische Grenzen hinweg. Gemeinsam mit Gamefam betreibt der Weltverband mit FIFA Super SoccerFIFA Super Soccer , das monatlich mehr als zehn Millionen aktive Nutzer erreicht und bis heute über eine Milliarde Mal gespielt wurde. Darüber hinaus hat FIFA Rivals seit seinem Start mehr als 2,5 Millionen Downloads verzeichnet und Geschäftspartner der FIFA, wie beispielsweise adidas, mit ins Boot geholt.