Erweiterung der Partnerschaft zwischen der FIFA und Roblox durch Lancierung von „FIFA Super Soccer“ mit neuem Studiopartner Gamefam

Erweiterung der bewährten Partnerschaft zwischen dem Weltfussballverband und der führenden immersive Gaming- und Kreativplattform Roblox, die täglich mehr als 151 Millionen aktive Nutzer zählt

Lancierung von „FIFA Super Soccer“ als offizielles FIFA-Spielerlebnis auf Roblox in Zusammenarbeit mit dem führenden Metaverse-Medienunternehmen Gamefam

Vereinbarung Teil des fortwährenden Engagements der FIFA zur Förderung neuer und vielfältiger interaktiver Fussballerlebnisse für junge Fans mithilfe neuer Technologien

Die FIFA und Roblox haben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben und zugleich das neue offizielle Spiel „FIFA Super Soccer“ präsentiert, das dank einer neuen Partnerschaft mit dem führenden Metaverse-Medienunternehmen Gamefam ab sofort verfügbar ist.

Mit diesem Schritt baut die FIFA ihr Gaming-Portfolio weiter aus und setzt die Zusammenarbeit mit führenden Gaming-Plattformen fort, um die nächste Generation von Fussballfans weltweit zu begeistern und einzubinden.

Seit Beginn der Partnerschaft mit der FIFA im Jahr 2022 ist Roblox enorm gewachsen und hat sich als wichtige Plattform für alle Sportorganisationen und -marken etabliert. Mittlerweile verzeichnet die Plattform täglich mehr als 151 Millionen aktive Nutzer, die durchschnittlich fast drei Stunden pro Tag auf der Plattform verbringen. Die wachsende Bedeutung von Roblox für die Sport- und Unterhaltungsbranche sowie die fortwährende Innovation passen zum strategischen Engagement der FIFA im Bereich Gaming und zur sinnvollen Einbindung der Fans auf der ganzen Welt.

Das Blockbuster-Game „Super League Soccer“ von Gamefam, das im Schnitt 9,5 Millionen aktive Nutzer pro Monat, 1,5 Millionen Gameplay-Sessions pro Tag und 11-minütige Gameplay-Sessions verzeichnet, wurde in „FIFA Super Soccer“ umbenannt und ist das neue offizielle FIFA-Erlebnis auf der Plattform.

Erweiterung der Partnerschaft zwischen der FIFA und Roblox durch Lancierung von „FIFA Super Soccer“ 00:43

In diesem neuen offiziellen FIFA-Game können Spieler mit offiziellen Nationalteams und beliebten Vereinen gegeneinander antreten, an auf globale Topligen abgestimmten Veranstaltungen teilnehmen, in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mitfiebern und exklusive FIFA- und „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™“-Ausrüstung für ihre Avatare freischalten. Das innovative Angebot eröffnet exklusive Möglichkeiten für FIFA-Partner wie adidas und andere Marken. Ab heute können die Spieler bei einem neuen Turnier zwischen 14 adidas-Partnervereinen auswählen, nämlich beim vierwöchigen adidas-Fussballfestival mit Vereinen wie Flamengo, Boca Juniors, Club América, Union Berlin, al-Nassr und vielen mehr.

Christian Volk, Direktor der FIFA-Subdivision Gaming und E-Sport, sagte: „Roblox hat bereits bewiesen, wie sehr es Fans zusammenbringen und die Fussballkultur erweitern kann. Dank der Zusammenarbeit mit Gamefam können wir auf der Plattform einen echten Fussballbereich gestalten und unser Engagement in der Gaming-Branche weiter ausbauen. Wir schaffen neue, authentische Erlebnisse für Fans und bieten unseren Partnern weitere Möglichkeiten, sich für die FIFA und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu engagieren.“

„Die Erweiterung unserer Partnerschaft mit der FIFA und die Lancierung von ,FIFA Super Soccer‘ bieten Ligen und Marken neue Möglichkeiten, junge Fans in einem authentischen, ständig aktiven Umfeld zu erreichen. Dank der riesigen, sehr engagierten Zielgruppe von Roblox finden Sporterlebnisse rund um die Uhr statt und sind nicht an bestimmte Spieltage gebunden“, erklärte Lisa Willett, leitende Direktorin für globale strategische Partnerschaften bei Roblox. „Die Fans treffen sich hier in der Saisonpause, zählen die Tage bis zum Startschuss bei grossen Turnieren, feiern Siege und bleiben mit der Kultur ihrer Lieblingsteams und -sportler verbunden. Wir freuen uns, diese Welt mit weiteren Partnern zu erweitern.“

Die Umbenennung in „FIFA Super Soccer“ erfolgt nach der Übernahme von „Super League Soccer“ durch die FIFA für ein zeitlich begrenztes Event im Juni und Juli 2025 während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Dieses wurde mit 20 Millionen Gameplay-Sessions und 5,5 Millionen Spielstunden das grösste offizielle Fussballevent auf Roblox. Gemäss einer Umfrage gaben 61 % der befragten Spieler an, dass sie aufgrund des Spiels die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ verfolgen wollten. Eine Veranstaltung, bei der die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im November 2024 enthüllt wurde, gewann zudem bei den SportsPro Media Awards den Preis für das beste Fanerlebnis und bei den W3 Awards drei weitere Preise.

Ricardo Briceno, Handelsdirektor bei Gamefam, fügte hinzu: „Auf Roblox tummelt sich die weltweit grösste Gruppe der Generationen Z und Alpha, die nicht nur zuschaut, sondern aktiv an Sport, Unterhaltung und Kultur teilnimmt. Es ist uns eine Ehre, mit der FIFA zusammenzuarbeiten, um mit ,FIFA Super Soccer‘ als zentralem Pfeiler der FIFA-Gaming-Strategie eine neue Fanbewegung ins Leben zu rufen. Die grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird standesgemäss mit einem der umfangreichsten digitalen Ökosysteme – ,FIFA Super Soccer‘ – zum Leben erweckt. Wenn Marken nach Möglichkeiten suchen, mit Vertretern der Generationen Z und Alpha in Kontakt zu treten, sind sie bei Roblox an der richtigen Adresse.“