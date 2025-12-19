Frankreich bei historischen FIFAe Finals 25 zur weltbesten „Rocket League“-Nation gekrönt

FIFAe Finals 25 vom 10. bis 19. Dezember in Riad (Saudiarabien) ausgetragen

Frankreich Gewinner des FIFAe World Cup™ mit Rocket League

Pure Unterhaltung im Finale zum Abschluss des weltgrössten E-Fussball-Events

Zum krönenden Abschluss der spektakulären FIFAe Finals 25 und acht unvergesslicher Tage voller E-Fussball-Action und erstklassiger Unterhaltung in Riad (Saudiarabien) wurde Frankreich beim FIFAe World Cup™ mit Rocket League zum Weltmeister gekrönt.

Team Frankreic, bestehend aus Zen, Vatira und Juicy, überzeugte von der Gruppenphase bis zum Finale mit überragenden Skills und hervorragendem Teamgeist und behielt auch unter Druck die Nerven.

Der Wettbewerb bildete den krönenden Abschluss der FIFAe Finals 25, des wichtigsten E-Fussball-Turniers, das Menschen aus aller Welt zusammenbringt und mehrere Fussballgames unter einem Dach vereint.

Mit 250 Spielen an acht Wettkampftagen, einem Preisgeld von USD 450.000, Millionen von Onlinezuschauern, einer einzigartigen Atmosphäre in der eigens dafür errichteten Arena und rekordverdächtigen Zahlen in den sozialen Medien setzte die Ausgabe 2025 des Events neue Massstäbe.

„Die diesjährigen FIFAe Finals haben die Welt wirklich vereint, indem sie die nächste Generation von Fans mit unserem geliebten Sport begeistert haben. Mit der weltgrössten E-Fussball-Bühne für Nationalteams läuten wir eine neue Ära der Unterhaltung ein, die Nationalstolz, sportliche Höchstleistungen sowie die universelle Begeisterung für Fussball und Gaming vereint“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Herzlichen Glückwunsch an alle Weltmeister für ihre herausragenden Leistungen in einer unvergesslichen, spektakulären Atmosphäre. Während wir die gesamte Fussballfamilie zusammenbringen, laden wir alle FIFA-Mitgliedsverbände, Spieler, Fans und Interessengruppen dazu ein, 2026 gemeinsam ein grossartiges neues Kapitel aufzuschlagen.“

Mit 94 Nationen und Millionen von Spielern auf dem Weg nach Riad ist das FIFAe-Ökosystem in diesem Jahr im nationalteambasierten E-Sport in neue Sphären vorgestossen. Die Saison erreichte ihren Höhepunkt in der SEF Arena in Riad, die eine einzigartige Kulisse und diverse Unterhaltungselemente bot, die das Event auf eine neue Stufe hievten.

Bei den FIFAe Finals 25 holten sich folgende Nationen den Weltmeistertitel:

Thailand als Gewinner des FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Mobilgeräten

Polen als Gewinner des FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Konsole

Frankreich als Gewinner des FIFAe World Cup™ mit Rocket League