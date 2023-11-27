Die Welt im Bann der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Eröffnungsspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Zuschauerrekorden in zahlreichen Märkten – historische Zuschauerzahlen, Marktanteile und Meilensteine im nationalen Fernsehen

Rekorde in zahlreichen Ländern und auf mehreren Kontinenten als Beleg für den Status der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ als weltweit grösstes und populärstes Sportereignis

Mehr als 50 Millionen Zuschauer in den drei Austragungsländern am Auftaktwochenende als Sinnbild für die enorme Begeisterung in Kanada, Mexiko und den USA

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat sowohl auf als auch neben dem Platz einen fulminanten Start hingelegt. So haben die Eröffnungsspiele des Turniers weltweit für Zuschauerrekorde gesorgt und damit eindrucksvoll gezeigt, wie sehr der Fussball Millionen von Fans vereinen kann.

Von historischen Zuschauerzahlen und beispiellosen Marktanteilen bis hin zu den grössten Fernsehübertragungen des Jahres in mehreren Ländern hat die Eröffnungswoche neue Massstäbe gesetzt und damit die unvergleichliche weltweite Popularität der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ unterstrichen.

In ganz Asien hat das Turnier die Zuschauer in Scharen vor die Fernsehgeräte gelockt. In Japan verzeichnete die Übertragung des Sieges des Heimteams gegen Tunesien auf Nippon TV durchschnittlich 22,4 Millionen Zuschauer – so viele wie bei keinem anderen Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Der Spitzenwert lag bei 27,6 Millionen Zuschauern. Insgesamt wurden 39 Millionen Menschen erreicht. In der VR China wurden auf den Kanälen von CCTV bei den ersten elf Spielen bereits 192 Millionen einzelne Zuschauer verzeichnet. Publikumsrenner war mit 24 Millionen Zuschauern auf CCTV5 ebenfalls die Partie zwischen Tunesien gegen Japan.

Australiens Auftaktspiel sorgte für einen nationalen WM-Rekord bei den Männern. Durchschnittlich 3,04 Millionen und insgesamt 4,8 Millionen Zuschauer wurden gezählt. Schwedens Auftaktpartie gegen Tunesien erzielte einen sagenhaften Marktanteil von 96 %. In Norwegen waren es gar 97 %, als das Land nach 28 Jahren sein WM-Comeback gab. 1,3 Millionen Zuschauer wurden im Schnitt registriert – am zweitmeisten bei einem WM-Spiel des Landes im 21. Jahrhundert.

Österreichs Auftaktbegegnung gegen Jordanien war die meistgesehene Sendung des Landes zwischen 6 und 8 Uhr seit Beginn der elektronischen Messung der Einschaltquoten. In England erreichte die Übertragung des ersten Spiels gegen Kroatien auf ITV im Schnitt mehr als 14 Millionen Zuschauer – mit einem Spitzenwert von 15,4 Millionen und damit dem höchsten Spitzenwert in Grossbritannien in diesem Jahr – und insgesamt mehr als 20 Millionen Menschen.

Portugals Auftaktspiel gegen die DR Kongo registrierte fast fünf Millionen Zuschauer, das heisst fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes. Mit durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauern war es die meistgesehene Sendung des laufenden Jahres. Auch in Panama gab es einen neuen Zuschauerrekord für ein WM-Spiel – mit einem Schnitt von 1,1 Millionen Zuschauern und einer Quote von 74,4 %.

Mexikos Eröffnungsspiel gegen Südafrika sorgte für die höchste Zuschauerzahl bei einem WM-Spiel im 21. Jahrhundert. Im Schnitt waren im linearen Fernsehen 23,4 Millionen zugeschaltet. Beim zweiten Spiel gegen die Republik Korea wurde die Marke gar noch übertroffen (25,5 Millionen). Kanadas allererster Sieg bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verzeichnete im Schnitt die Rekordzahl von 5,3 Millionen Zuschauern – eine neue nationale Bestmarke für ein Gruppenspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie für ein Spiel des kanadischen Männernationalteams.

In Brasilien hat die Seleção einmal mehr das ganze Land in ihren Bann gezogen. Das Gruppenspiel gegen Haiti verzeichnete bei TV Globo und SporTV zusammen durchschnittlich 30,7 Millionen Zuschauer, übertraf damit die erste Partie gegen Marokko und avancierte zur meistgesehenen Fernsehsendung des Jahres im Land. Im gesamten Globo-Ökosystem erreichte das Spiel 51,3 Millionen Zuschauer. CazéTV erzielte zudem einen neuen weltweiten YouTube-Rekord für ein Fussballspiel auf der Plattform.

Obschon die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gerade erst begonnen hat, setzt sie bereits neue Massstäbe. Die beeindruckenden Zahlen in den ersten Tagen unterstreichen einmal mehr, warum die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ das grösste Sportereignis der Welt ist.

Auch in den drei Austragungsländern hat das Turnier für eine Riesenbegeisterung gesorgt. Gemäss den revidierten Zahlen von Telemundo hat das Eröffnungsspiel zwischen den USA und Paraguay die höchste Zuschauerzahl für eine englischsprachige Übertragung verzeichnet, die FOX bei einem WM-Spiel je erzielt hat. Telemundo verbuchte derweil die höchste Zuschauerzahl für eine spanischsprachige Übertragung eines WM-Spiels des US-Männerteams.

Die Begeisterung reicht aber weit über die eigenen Teams hinaus. So erreichten in der ersten Woche sowohl FOX als auch Telemundo neue Dimensionen bei der WM-Berichterstattung mit Rekorden für ein Gruppenspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ohne Beteiligung der USA im englischsprachigen Fernsehen sowie für ein WM-Spiel im spanischsprachigen Fernsehen in den USA.