FIFA vergibt Medienrechte 2017/2018 für Subsahara-Afrika

Nach einer Ausschreibung in 42 Gebieten* in Subsahara-Afrika hat die FIFA die Medienrechte an fünf große Rundfunkanstalten der Region vergeben. Die Medienrechte wurden am 21. Oktober 2016 ausgeschrieben und gelten für alle FIFA-Wettbewerbe 2017/2018**, wie den FIFA Konföderationen-Pokal 2017 und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™.