Von Inselträumen zu internationalen Toren: Meilenstein für FIFA-Talentakademie auf Aruba

Für FIFA-Präsident Gianni Infantino war die Feier Beleg für die Leidenschaft und Vision der Fussballgemeinschaft Arubas: „Dies ist ein historischer und stolzer Moment, nicht nur für Aruba, sondern für den ganzen Fussball in der Karibik. Mit der richtigen Unterstützung, Infrastruktur und Überzeugung kann diese Region alles erreichen. Glückwunsch an alle, die dieses Projekt ermöglicht haben. Gratulation an Präsident Lacle. Vielen Dank für Ihr Engagement für den Fussball. Wir bei der FIFA sind stolz, Sie heute und auch in Zukunft zu unterstützen.“