In El Salvador macht der Fussball dank seiner U-17-Mannschaft große Fortschritte

El Salvador hat Geschichte geschrieben, nachdem sich das Land zum ersten Mal für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte

Das mittelfristige Ziel ist es, dass sich die A-Nationalmannschaft wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten ist

Die FIFA trägt mit ihrem FIFA Forward- und Talent-Förderprogramm zu diesen Erfolgen bei

Der 16. Februar 2025 ist bereits als Schlüsseldatum in die Fussballgeschichte El Salvadors eingegangen. An diesem Tag sicherte sich die U-17-Nationalmannschaft ihren Platz bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™, nachdem sie Jamaika besiegt und in der WM-Qualifikation der Concacaf den ersten Platz in ihrer Gruppe belegt hatte.

„Das ist eine großartige Leistung. Die erstmalige Qualifikation für eine U-17-Weltmeisterschaft ist für uns sehr befriedigend. Es ist ein großartiges Gefühl für den Verband und für das salvadorianische Volk. Etwas Historisches“, sagte Rolando González, Präsident des Regulierungsausschusses des Salvadorianischen Fussballverbandes (FESFUT), gegenüber Inside FIFA über das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar wird El Salvador zum ersten Mal an einem U-17-Turnier teilnehmen. Die jüngste Mannschaft, die an einem Turnier dieser Größenordnung teilnahm, war das U-20-Team, dassich für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Türkei 2013™ qualifizierte. Es waren 12 Jahre harter Arbeit.

„Als ich beim Verband ankam, habe ich als Erstes die gesamte Struktur von oben bis unten analysiert. Wir haben großen Wert daraufgelegt, uns um die Mannschaft und die Spieler zu kümmern“, sagte González. “Wir haben Psychologen und Ernährungswissenschaftler eingestellt, wir haben Freundschaftsspiele für die Spieler organisiert und wir haben Spieler in den USA, wo es viele Salvadorianer gibt, sowie in der Heimat gescoutet, um die Besten auszuwählen. Wir behandeln sie wie Profis.

"Wir müssen mit den Jugendmannschaften zusammenarbeiten, um die jüngeren Spieler zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Es muss ein Bottom-up-Ansatz sein, damit diese Teams schließlich Spieler für die U-20-, U-21-, Olympia- und A-Nationalmannschaften stellen. Das ist das Geheimnis der Fussballentwicklung. Wir führen das FIFA-Talentförderungsprogramm erneut durch, um diese jungen Spieler zu finden. Wir teilen das Land in vier Teile auf, in denen wir dank unserer Trainerteams die besten Spieler aus jeder Region aufbauen können", fährt González.

"Darüber hinaus können wir dank des FIFA-Forward-Programms die 26 Programme umsetzen, die wir mit Hilfe der Regierung von El Salvador für die Entwicklung des Jugendfussballs erstellt haben.“

Das FIFA Forward Programme hat im Land bereits eine Schlüsselrolle gespielt, als Villa Selecta – eine Residenz für die salvadorianischen Nationalmannschaften – eingeweiht wurde. FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Veranstaltung teil. Es gibt nun einen Komplex, von dem die U-17-Mannschaft bei ihren Vorbereitungen auf die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ profitieren konnte.

Diese Weltmeisterschaft, die vom 3. bis 27. November stattfindet, wird die bisher wichtigste in der Geschichte des Wettbewerbs sein. Zum ersten Mal werden 48 Mannschaften teilnehmen, und ab diesem Jahr wird sie jährlich ausgetragen, in Übereinstimmung mit Ziel 4 der Strategischen Ziele für den Weltfussball: 2023-2027: mehr Jugendwettbewerbe für verschiedene Altersgruppen zu organisieren.

Es ist sehr wichtig, dass Spieler schon in jungen Jahren gegeneinander antreten, denn so entwickeln sie sich weiter. Das wird uns helfen, in Zukunft stärkere und wettbewerbsfähigere Teams zu haben. Rolando González Präsident des Regulierungsausschusses des Fussballverbands von El Salvador (FESFUT)

"Ich denke, Gianni Infantino hat eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen", so González. "Es ist sehr wichtig, dass Spieler schon in jungen Jahren gegeneinander antreten, denn so beginnen sie, sich als Spieler zu entwickeln. Das wird uns helfen, in Zukunft stärkere und wettbewerbsfähigere Teams zu haben." Rafael Inojosa ist der Kapitän der salvadorianischen U-17-Mannschaft. Inside FIFA hatte auch die Gelegenheit, mit dem jungen Mann zu sprechen, der nicht zögerte, in höchsten Tönen von ihrem Erfolg zu schwärmen. "Wir sind sehr stolz, denn es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass sich die U-17 für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Zuerst konnte ich nicht wirklich verarbeiten, was gerade passiert war. Ich weinte, ich war glücklich, ich sah, dass auch alle meine Teamkollegen weinten. Wir waren auf Wolke sieben", sagteer und bezieht sich dabei auf den Moment, als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, das mit einem 2:1-Sieg über Jamaika endete. "Für uns ist ein Traum wahr geworden, aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, bei der Weltmeisterschaft eine gute Leistung zu erbringen und hoffentlich die jüngeren Generationen in El Salvador zu motivieren."

Die U-17-Mannschaft hofft, sich in Katar einen Namen machen zu können. "Wir wollen die erste Runde überstehen", so Inojosa. Er erinnert an die Generationen, die bei den FIFA-Weltmeisterschaften 1970 und 1982 spielten, bevor er darüber spricht, wie es wäre, eine ähnliche Leistung zu erbringen. "Die Möglichkeit, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, ist für junge Menschen in El Salvador wirklich inspirierend. Es ist wichtig, dass diejenigen, die uns zuschauen, glauben, dass sie auch ähnliche Dinge erreichen können", sagt er und schliesst mit einer klaren Botschaft für den salvadorianischen Fussball. "Wir dürfen hier nicht aufhören. Wir sind die erste Mannschaft, die an einer U-17-Weltmeisterschaft teilnimmt, aber wir wollen ganz sicher nicht die letzte sein. Wir wollen, dass andere Generationen in unsere Fußstapfen treten. Wir haben den Weg für zukünftige Generationen geebnet und ich bin sicher, dass sich unsere jüngeren Teams bald wieder qualifizieren werden.“