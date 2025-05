„Ein grosser Tag“: Paraguay Schauplatz der ersten Feier Südamerikas zu Ehren der FIFA-Talentakademien

FIFA-Talentakademie wichtiges Instrument, um Talente in Paraguay zu fördern, so Bildungsminister Luis Ramírez

„Die FIFA und der paraguayische Fussballverband haben viel in dieses Zentrum investiert“, sagte Mattias Grafström in einem Interview nach der Veranstaltung und fügte hinzu, dass das Talentförderprogramm Realität geworden sei. „Es war eine Vision, an der FIFA-Präsident Gianni Infantino und Arsène Wenger jahrelang gearbeitet haben. Die heutige Eröffnung in Paraguay ist für das Land etwas ganz Besonderes.“