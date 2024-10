Gelson Fernandes von Benins Staatspräsident Patrice Talon am Rande des Weltbaumwolltags empfangen

Feierlichkeiten zum Weltbaumwolltag am 7. Oktober in Cotonou (Benin)

Der am 2019 von den Vereinten Nationen eingeführte Weltbaumwolltag bietet am 7. Oktober internationalen Akteuren jeweils ein Forum für Gespräche über die Entwicklung der Baumwollbranche, insbesondere in Afrika. Schauplatz war dieses Jahr Benin. Vor Ort war auch eine Delegation der FIFA, die in Vertretung von FIFA-Präsident Gianni Infantino von Gelson Fernandes, dem FIFA-Direktor Mitgliedsverbände für Afrika, angeführt wurde.