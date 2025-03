“Fussball ist für alle“ – Beinamputierte Fussballer zeigen ihr Können auf dem Unity Pitch

Als Marcin Oleksy den FIFA-Puskás-Preis 2022 gewann, sorgte er dafür, dass Amputierten-Fussball von einem Tag auf den anderen weltweit für Schlagzeilen sorgte. Das spektakuläre Tor des Polen machte Fans rund um den Globus auf die Sportart aufmerksam. Die FIFA will dafür sorgen, dass Amputierten-Fussball noch stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Beim 73. FIFA-Kongress in Kigali besuchte FIFA-Präsident Gianni Infantino Spiele von männlichen und weiblichen Amputierten-Fussballern und versprach, dazu beizutragen, dass die Sportart auch in Zukunft weitere Präsenz erhält. Der offizielle Weltverband World Amputee Football Federation (WAFF) definiert Amputierten-Fussball als eine Sportart, die von Menschen nach Amputationen oder mit einer Dysmelie (angeborene Fehlbildung einer oder mehrerer Gliedmassen) auf Krücken ausgeübt werden kann. Mittlerweile spielen mehr als 5000 Menschen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten Amputierten-Fussball.