Besuch von FIFA-Legenden bei UMURI Foundation in Kigali

Für die Mädchen und Jungen in der ruandischen Hauptstadt Kigali war es ein einmaliges Erlebnis, als FIFA-Legenden zu Besuch kamen, denn es ist wahrlich alles andere als alltäglich, mit elf Fussballlegenden Fussball zu spielen. Die UMURI Foundation ist eine ruandische Wohltätigkeitsorganisation und ein Sozialunternehmen, das vom ehemaligen ruandischen Nationalspieler Jimmy Mulisa gegründet wurde. Nachdem er gesehen hatte, dass Kinder in Ruanda Fussball spielen wollten, aber wegen ihrer Armut nicht die gleichen Chancen hatten, gründete er die UMURI Foundation, um Kinder und Jugendliche durch Bildung und Sport zu fördern. Die Stiftung setzt sich mithilfe des Fussbals für soziale Anliegen ein und fördert Kinder im Land, damit sie zu künftigen Leistungsträgern und guten Bürgern werden. Bei ihrer Arbeit setzt die Stiftung insbesondere auf Integrität, Innovation, Inklusion und Gleichstellung von Frau und Mann.

In einem Interview gegenüber „Beyond Sport“ im Jahr 2021 sagte Mulisa: "Der Fussball kann dabei helfen, diese Kinder von der Strasse zu holen. Nichts macht diese Kinder glücklicher, als an einem solchen Ort zu sein und miteinander zu spielen. Mit dieser Initiative können wir mit ihnen reden und sehen, wie sie in Familien ein neues Leben führen und wieder zur Schule gehen können. Das ist alles, was wir wollen. Meine Fussballkarriere hat auf der Strasse begonnen. Ich glaube, ich kann etwas bewegen, wenn ich dorthin zurückgehe und den jungen Talenten helfe, die selbst von einer Spielerkarriere träumen.“ Als besondere Überraschung für die Kinder, die von der Stiftung unterstützt werden, schnürten einige der bekanntesten Namen des afrikanischen Fussballs ihre Schuhe, um mit den Kindern zu spielen. Khalilou Fadiga, Portia Modise, Lucas Radebe, Asamoah Gyan, Kwadwo Asamoah, Houssine Kharja, Perpetua Nkwocha und Pierre Webo liefen gemeinsam mit Maia Jackman, Wes Brown und Cafu auf. Trotz des grauen Himmels über Kigali strahlten die Gesichter, als die Legenden ihr Können zeigten und sich Zeit nahmen, um mit den Kindern zu reden.