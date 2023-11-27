Monterrey und Dallas: Schiedsrichtergeschichte im 1 000. Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ geschrieben

1 000. WM-Spiel im mexikanischen Monterrey zwischen Tunesien und Japan ausgetragen

Schiedsrichter István Kovács und sein Team auf dem Spielfeld vom erfahrenen VAR-Team des IBC im texanischen Dallas unterstützt

Teams in Monterrey und Dallas an historischem Endrunden-Moment beteiligt

Das 1 000. Spiel in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ war ein Meilenstein – sowohl für das Turnier selbst als auch für das Schiedsrichterteam der Partie. Am 20. Juni trafen im Monterrey-Stadion in Mexiko die Nationalteams von Tunesien und Japan im Spiel der Gruppe F aufeinander, dessen historische Bedeutung weit über das Ergebnis auf der Anzeigetafel hinausging.

Der Weltverband beauftragte den rumänischen Unparteiischen István Kovács mit der Leitung dieser wegweisenden Begegnung. Unterstützt wurde er auf dem Spielfeld in Mexiko von seinen Landsleuten Mihai Marica und Ferencz Tunyogi als Schiedsrichterassistenten sowie von Juan Calderón (vierter Offizieller) und Juan Carlos Mora (Reserve-Assistent), die beide aus Costa Rica stammen.

Während natürlich alle Augen auf den Platz in Monterrey gerichtet waren, kam ein ebenso bedeutender Beitrag aus dem Video Operation Room (VOR) des Internationalen Sendezentrums (IBC) im texanischen Dallas. Das Video-Schiedsrichterteam für diese historische Begegnung bestand aus dem Schweizer Fedayi San (VAR), dem US-Amerikaner Joe Dickerson (AVAR) und dem Deutschen Bastian Dankert (Support-VAR). Gemeinsam bildeten sie ein erfahrenes VAR-Team, das Kovács und seine Leute auf dem Spielfeld unterstützte.

Dankert ist als Unparteiischer in der Bundesliga aktiv und verfügt über eine tolle internationale Karriere als FIFA-Schiedsrichter und Video-Schiedsrichterassistent. Er war bereits bei zahlreichen wichtigen Turnieren im Einsatz, darunter bei den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften in Russland 2018™ und Katar 2022™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ sowie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Mittlerweile gehört er zu den Schiedsrichtern mit den meisten VAR-Einsätzen in der WM-Geschichte.