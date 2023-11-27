István Kovács mit der Leitung des 1000. WM-Spiels betraut

Schiedsrichter István Kovács für die historische Partie zwischen Tunesien und Japan am 20. Juni in Monterrey aufgeboten

adidas-Spezialtrikot mit goldenen Ärmelstreifen und „Match 1000“-Abzeichen für den Rumänen als Anerkennung des Meilensteins

Kovács einer der renommiertesten Schiedsrichter Europas

Die FIFA hat den rumänischen Schiedsrichter István Kovács mit der Leitung des 1000. Spiels in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ betraut – der Partie der Gruppe F zwischen Tunesien und Japan am 20. Juni 2026 im Monterrey-Stadion.

Unterstützt wird Kovács bei einem der bedeutendsten Spiele der langen und traditionsreichen Turniergeschichte von seinen Landsleuten Ferencz Tunyogi und Mihai Marica als Schiedsrichterassistenten, während die Costa Ricaner Juan Calderón und Juan Carlos Mora als vierter Offizieller bzw. als Ersatz-Schiedsrichterassistent im Einsatz stehen.

Gemäss Pierluigi Collina, FIFA-Schiedsrichterdirektor und Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, ist das Aufgebot zwar eine grosse Ehre, beruht jedoch ausschliesslich auf den üblichen Kriterien für die Ansetzung des besten Schiedsrichters für die Begegnung.

„Wir haben den Schiedsrichter angesetzt, den wir für den geeignetsten Spielleiter für diese Begegnung halten. Dass er nun ausgerechnet die 1000. Partie leitet, ist Zufall. Für ihn ist das eine zusätzliche Ehre und etwas ganz Besonderes. Die Leitung eines Spiels bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist stets eine besondere Ehre und ein aussergewöhnliches Privileg“, sagte der Italiener, der in seiner glanzvollen Schiedsrichterkarriere unter anderem das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™ zwischen Brasilien und Deutschland geleitet hatte.

„Mit der Leitung des 1000. Spiels Teil der Geschichte des Fussballs und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu werden, ist zweifellos eine ganz besondere Auszeichnung. Zur Würdigung dieses Meilensteins haben wir ein Sondertrikot entworfen. Es enthält goldene Elemente, darunter Streifen sowie ein Abzeichen mit der WM-Trophäe und der Zahl 1000“, fügte Collina hinzu.

Das adidas-Sondertrikot, das István Kovács im Beisein seiner Schiedsrichterkollegen überreicht wurde, verfügt über goldene Ärmelstreifen sowie ein „Match 1000“-Abzeichen. Auch die Schiedsrichterassistenten Tunyogi und Marica laufen im Monterrey-Stadion mit dem Sondertrikot auf.