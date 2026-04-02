Europäische Spitzenschiedsrichter treffen sich zum Abschlussseminar vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

16 Schiedsrichter aus 15 verschiedenen europäischen FIFA-Mitgliedsverbänden werden in Viareggio, Italien, auf Herz und Nieren geprüft

Drittes Seminar zur Vorbereitung auf das bevorstehende Turnier nach Veranstaltungen für Spieloffizielle anderer Konföderationen in Rio de Janeiro (Brasilien) und Doha (Katar)

„Nun stehen wir am Ende dieser Reise“, sagte Pierluigi Collina, Leiter der Schiedsrichterabteilung der FIFA und Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission. Die endgültige Auswahl der Spieloffiziellen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird noch in diesem Monat erwartet

Das Abschlussseminar zur Vorbereitung der Spieloffiziellen auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ fand in Italien statt. Dort wurden 16 Spitzenschiedsrichter aus 15 europäischen FIFA-Mitgliedsverbänden auf Herz und Nieren geprüft.

Im Rahmen der FIFA-Strategie, bei der Auswahl der Spieloffiziellen für die Endrunde höchstmögliche Standards zu gewährleisten, versammelten sich die europäischen Spitzenschiedsrichter in Viareggio. Zuvor hatten bereits ihre Kollegen aus anderen Konföderationen im Januar in Rio de Janeiro (Brasilien) und im Februar in Doha (Katar) an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen.

„Diese drei Seminare sind der letzte Teil eines intensiven Programms auf dem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Es begann bereits Anfang 2023, unmittelbar nach dem Ende der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar“, erklärte Pierluigi Collina, Leiter der Schiedsrichterabteilung der FIFA und Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission.

„Wir haben allen Schiedsrichtern und Kandidaten, die von Anfang an für diese Seminare ausgewählt wurden, die Botschaft mitgegeben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um nichts unversucht zu lassen und ihr Bestes zu geben, um Teil dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu sein. Sie sollen es nicht bereuen, etwas versäumt zu haben, das sie hätten tun können, um Teil dieser ausgewählten Gruppe von Schiedsrichtern zu sein. Alle Kandidaten wurden von unseren Ausbildern, Fitnesstrainern, Ärzten und Physiotherapeuten betreut. Sie haben wichtige Unterstützung erhalten, und nun stehen wir am Ende dieser Reise.“

Neben Fitness- und medizinischen Untersuchungen nahmen die Schiedsrichter an praktischen und theoretischen Einheiten teil. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Schaffung einheitlicher Entscheidungsgrundlagen für die 48 Mannschaften, die an den 104 Spielen des bevorstehenden Turniers teilnehmen.

Europäische Spitzenschiedsrichter treffen sich in Viareggio zu einem abschließenden Seminar im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Previous 01 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 02 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 03 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 04 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 05 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 06 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 07 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 08 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 09 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 10 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 11 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy Next

„Es ist wie bei einem Spieler, der für seinen Verein spielt und dann in die Nationalmannschaft wechselt. Der Trainer sagt dann: ‚In deinem Verein spielst du so. Bei mir musst du so spielen.‘ Wir glauben fest an unsere Philosophie bei der FIFA und wollen, dass die Schiedsrichter diese verstehen“, sagte Massimo Busacca, FIFA-Schiedsrichterdirektor.

„Wir wollen bei der FIFA-Weltmeisterschaft ankommen und sehen, dass alle Entscheidungen in jedem Spiel nahezu identisch sind, und nicht, dass ein Schiedsrichter in einem Spiel seine persönliche Interpretation durchsetzt. Wir brauchen echte Einheitlichkeit.“

Abschliessend fügte er hinzu: „Die Art und Weise, wie wir Seminare durchführen, und der Grund, warum wir Seminare durchführen, ähneln der Vorbereitung einer Nationalmannschaft. Es ist nicht einfach, aber gerade deshalb arbeiten wir sehr hart. Am Ende sind wir jedoch sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben.“

Europäische Spitzenschiedsrichter treffen sich zu einem Abschlussseminar im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ 01:55

Der niederländische Schiedsrichter und Seminarteilnehmer Danny Makkelie ergänzte: „Die wichtigsten Aspekte dieser Vorbereitung sind natürlich Einheitlichkeit, also dass wir alle auf einer Linie sind, ein klares Verständnis des FIFA-Konzepts, insbesondere in den Grauzonen, und dass wir alle zu denselben Entscheidungen kommen. Das ist sehr wichtig. Ausserdem haben wir verschiedene Themen besprochen, also theoretische, praktische, aber auch körperliche Aspekte. So sind wir in bester Verfassung, wenn wir bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ankommen.“

Makkelie, der bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ im Einsatz war, hofft, dass er es auf die endgültige Liste für das Turnier in Nordamerika schafft, die später in diesem Monat erstellt wird.