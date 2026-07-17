Slowene Slavko Vinčić Schiedsrichter des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Slavko Vinčić Schiedsrichter der Partie zwischen Spanien und Argentinien am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion, womit erstmals ein Slowene ein WM-Finale leitet

23. Spieloffizielle, der ein Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ pfeift

Dank von Slavko Vinčić an seine Assistenten und seine Familie – mit Hinweis darauf, dass seine Ernennung eine über viele Jahre gewachsene Teamleistung sei

Der Slowene Slavko Vinčić leitet am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zwischen Argentinien und Spanien und erachtet seine Ernennung als enorme Ehre.

Der 46-Jährige aus Maribor wurde von Pierluigi Collina, FIFA-Schiedsrichterdirektor und Vorsitzendem der FIFA-Schiedsrichterkommission, über seine für ihn absolut unerwartete Ernennung informiert.

„Zuerst war es ein Schock. Dann kam die Freude. Ich zitterte. Es eine unglaubliche Ehre, das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft leiten zu dürfen“, sagte er. „Für einen Schiedsrichter und insbesondere einen jungen Schiedsrichter zu Beginn seiner Karriere ist das ein entfernter Traum. Ich bin daher sehr stolz auf mich und mein Team.“

Slavko Vinčić ist der 23. Schiedsrichter eines Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der erste aus Slowenien. „Ich kann es kaum in Worte fassen, aber ich bin stolz darauf, mein Land, Slowenien, bei der grössten Sportveranstaltung der Welt zu vertreten“, betonte er. „Ich bin wahnsinnig stolz. Mein Team ist ebenfalls sehr stolz. Wir werden unser Bestes geben.“

Der Slowene Slavko Vinčić zum Schiedsrichter des Endspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ernannt 02:02

Slavko Vinčić ist ein erfahrener Schiedsrichter, der in Europa und darüber hinaus bereits zahlreiche Spitzenspiele geleitet hat. So stand er bei der UEFA Euro 2020 im Einsatz und war 2022 Schiedsrichter des Finales der UEFA Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers.

Zwei Jahre später leitete er das Finale der UEFA Champions League 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid sowie Spiele bei der UEFA Euro 2024, darunter das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien. Im letzten Jahr pfiff er mehrere Spiele bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA. Nun bestreitet er seine zweite FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, nachdem er 2022 in Katar mit der Leitung zweier Spiele betraut worden war.

Bei der WM-Endrunde 2026 hat Vinčić bislang drei Partien geleitet, nämlich die Gruppenspiele zwischen Brasilien und Marokko sowie Jordanien und Algerien sowie das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.

Slavko Vinčić gab jegliches Lob sofort an das Team um ihn herum weiter, insbesondere an seine Schiedsrichterassistenten Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič. „Die Leitung eines Spiels ist Teamarbeit. Ohne Tomaž und Andraž wäre dies alles nicht möglich“, sagte er. „Ich bin so froh, dass sie mich während meiner gesamten Karriere begleitet haben. Wir sind wirklich gute Freunde und dank ihnen ein starkes Team.“

Vierter Offizieller beim Finale ist der Jordanier Adham Makhadmeh, Ersatz-Schiedsrichterassistent sein Landsmann Mohammad al-Kalaf.

Bekanntgabe der Schiedsrichter für das Finale und das Spiel um Platz drei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Previous 01 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 02 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 03 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 04 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 05 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 06 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 07 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 08 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 09 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 10 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 11 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 12 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 13 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 14 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final Next

Ausschlaggebend für das Finalaufgebot war laut Pierluigi Collina wie schon während des gesamten Turniers die Leistung.

„Es ist ein langwieriger Prozess. Es gibt viele Puzzleteile, die alle zusammengesetzt werden mussten, bis das Bild des Schiedsrichters für das Finale stand. Dieser Prozess erstreckt sich über den gesamten Wettbewerb“, erklärte er. „Die Leistung ist natürlich das Wichtigste. Neben den Spielen, die sie bereits geleitet haben, und der Tatsache, dass ihr Team beim Turnier nicht dabei war, zählte vor allem die Leistung. Letztlich kommt es immer darauf an.“

Die Bekanntgabe des Aufgebots war für Pierluigi Collina eine Herzensangelegenheit.

„Die Bekanntgabe der Spieloffiziellen für das Bronzespiel und das Finale ist einer der emotionalsten Momente des Turniers, nicht nur für die Schiedsrichter, sondern auch für mich“, erzählte er. „Es war für mich das dritte Mal bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, und ich bekomme noch immer Gänsehaut.“

Slavko Vinčić wird sich auf das Finale so vorbereiten, wie er das schon während des gesamten Turniers gemacht hat. „Die Vorbereitung wird sich nicht wesentlich ändern. Wir werden wiederum die Teams analysieren, auch wenn wir sie schon seit über 40 Tagen verfolgen“, erklärte er. „Wir werden also die Teams analysieren, konzentriert bleiben, versuchen, mental und körperlich frisch zu sein, und unser Bestes geben, damit nach dem Spiel niemand über uns spricht.“

Schiedsrichter des Bronzespiels zwischen Frankreich und England im Miami-Stadion ist der Venezolaner Jesús Valenzuela, der von seinen Landsleuten Jorge Urrego und Tulio Moreno assistiert wird. Vierter Offizieller ist der Marokkaner Jalal Jayed, Ersatz-Schiedsrichterassistent sein Landsmann Zakaria Brinsi.

Für beide Partien wurden zudem die Teams der Video-Schiedsrichterassistenten bestätigt. VAR beim Bronzespiel am Samstag ist der Uruguayer Leodan González, VAR-Assistent der US-Amerikaner Armando Villarreal. Die beiden werden vom Spanier Carlos Del Cerro Grande unterstützt.