Ausbildungs- und Auswahlprozess der Spieloffiziellen für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Rio fortgesetzt

24 Elite-Schiedsrichterinnen aus der Concacaf und der CONMEBOL trafen sich Ende März in Brasilien zu einer theoretischen und technischen Fortbildung

Es war das zweite von drei Seminaren, die die FIFA im Jahr 2026 veranstaltet, um insgesamt 53 Schiedsrichterinnen für die Auswahl zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ zu bewerten

Die Seminare dienen dazu, „unsere Talente nicht nur zu erkennen und zu entdecken, sondern sie auch weiterzuentwickeln“, sagte Bibiana Steinhaus-Webb, Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision

Während die hart umkämpften Qualifikationsspiele weltweit an Intensität gewinnen, hat auch die Auswahl und Vorbereitung des 33. Teams für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bereits begonnen. Neben Gastgeber Brasilien werden im kommenden Jahr 31 weitere Nationen um die begehrteste Trophäe des Fussballs kämpfen. Das 33. Team – die Spieloffiziellen – arbeitet parallel mit Hochdruck daran, ein Turnier auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Ende März hat die FIFA in Rio de Janeiro einen entscheidenden Schritt in der Auswahl und Vorbereitung des Schiedsrichterteams unternommen. 24 erfahrene Schiedsrichterinnen aus den Concacaf- und Conmebol-Verbänden kamen dort zu einem intensiven, mehrtägigen Seminar zusammen, das sowohl theoretische als auch technische Inhalte umfasste.

FIFA Women’s World Cup 2027™ referee training and selection process continues with Rio de Janeiro seminar 02:42

Die Leitung übernahm Bibiana Steinhaus-Webb, Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision.

„Diese Veranstaltung ist eines von drei FIFA-Elite-Schiedsrichterseminaren für Frauen im Jahr 2026, die wir weltweit durchführen. Ziel ist es, Talente nicht nur zu identifizieren und zu entdecken, sondern sie gezielt zu fördern und die Schiedsrichterinnen für die (FIFA-)Weltmeisterschaft auszuwählen“, erklärte Steinhaus-Webb.

Die renommierte deutsche Schiedsrichterin leitete unter anderem das Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 zwischen Japan und den Vereinigten Staaten in Frankfurt.

„Bei diesen drei Veranstaltungen im Jahr 2026 beobachten wir insgesamt 53 Schiedsrichterinnen aus 38 Mitgliedsverbänden, die Teil unseres Weges nach Brasilien sind“, fuhr sie fort. „Wir begleiten sie eng – nicht nur, um ihre aktuelle Leistung zu bewerten, sondern auch, um ihre Entwicklung und ihr Potenzial im Hinblick auf das Jahr 2027 zu beurteilen, wenn es darauf ankommt, in Bestform zu sein.“

Der Druck und das Prestige einer Weltmeisterschaft sind für Schiedsrichter ebenso groß wie für Spieler und Trainer. Es ist der Gipfel.

„Es ist ein Traum“, sagte die US-amerikanische Schiedsrichterin Katja Koroleva, die in der Sowjetunion geboren wurde und am Seminar teilnahm.

Daher sind das Training und die Anforderungen streng. Um in der „dünnen Luft” einer Weltmeisterschaft bestehen zu können, müssen Schiedsrichter ebenso fit und gut vorbereitet sein wie die Spieler. Das Seminar hilft dabei, den Standard zu setzen. Die 24 Schiedsrichterinnen in Rio verbrachten viel Zeit im Klassenzimmer und auf dem Spielfeld, wo sie an körperlichem und technischem Training teilnahmen.

„Die wichtigsten Eigenschaften, die wir bei Schiedsrichtern suchen, sind ihre Entscheidungsfähigkeit sowie die Präzision und Konsequenz ihrer Entscheidungen. Um die besten Entscheidungen zu treffen, muss man sich in der besten Position befinden, um den Vorfall zu beurteilen“, sagte Bibiana Steinhaus-Webb. Sie war insgesamt bei neun FIFA-Wettbewerben im Einsatz und leitete 2017 als erste Frau ein Spiel der Herren-Bundesliga.

„Es geht also um Fitness, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit – all die Aspekte, die wir im Blick haben, um die körperlichen Stärken auszubauen, und um die sich das medizinische Team und die Physiotherapeuten kümmern“, fügte sie hinzu. „Wir arbeiten eng mit den Schiedsrichterinnen zusammen, um verschiedene Kulturen und unterschiedliche Spielweisen im Fussball zu verstehen und so das Geschehen auf dem Spielfeld besser vorhersehen zu können. Wir setzen auch Technologie ein, um sicherzustellen, dass die VAR- und Entscheidungsprozesse vollständig verstanden werden und für alle Schiedsrichterinnen in allen möglichen Spielsituationen anwendbar sind.“ Die Detailgenauigkeit und Intensität hinterließen bei den Schiedsrichterinnen einen bleibenden Eindruck, ebenso wie das Umfeld und das Engagement für den Teamgeist. In der Luft von Rio lag bereits Weltmeisterschaftsstimmung, obwohl der Anpfiff noch 15 Monate entfernt war.

„Es war toll, die Umgebung und die Atmosphäre unter meinen Kollegen von der Concacaf und der Conmebol zu spüren und uns auf eine gemeinsame Linie zu bringen”, sagte Koroleva. Die US-Amerikanerin war bereits bei zahlreichen FIFA-Veranstaltungen als Schiedsrichterin tätig, darunter bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™.

Laut Koroleva basiert diese Methodik auf der mentalen und körperlichen Vorbereitung, die erforderlich ist, um ein „schnelles Spiel“ zu leiten, das von „Eliteathletinnen“ bestritten wird. In den theoretischen Diskussionen ging es um die Konsistenz der Entscheidungen, das Erlernen von Mannschaftstaktiken, die unterschiedlichen Herangehensweisen verschiedener Länder an das Spiel und den „mentalen Zusammenhalt“, der notwendig ist, um mit der Energie und Atmosphäre an einem WM-Spieltag umzugehen.

„Das Seminar ist eine großartige Gelegenheit, hier bei der FIFA dabei zu sein, besonders an einem für den Fussball so bedeutenden Ort wie Brasilien. Aber es ist auch eine großartige Gelegenheit, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, mit anderen Schiedsrichtern zusammenzuarbeiten und zu den Besten der FIFA, der Concacaf und der Conmebol gewählt zu werden“, sagte Carly Shaw-MacLaren, eine Kanadierin, die bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024 in der Dominikanischen Republik als Schiedsrichterin im Einsatz war.

„Es ist eine körperlich sehr anstrengende Woche“, fuhr sie fort. „Und natürlich ist die Leistung bei den Spielen sehr wichtig, ebenso wie die technischen Einheiten. Wir lernen also in den Schulungen viel über neue Trends im Fussball und weitere spezifische Themen.“

Die Venezolanerin Emikar Calderas, die bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Costa Rica 2022™ sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ als Schiedsrichterin im Einsatz war, bezeichnete die Teilnahme an dem Seminar als „große Ehre und Verantwortung“. „Es ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere als Schiedsrichterin. Ich bin hier mit hochkarätigen Ausbildern zusammen, um mein Wissen zu erweitern, Zeit mit anderen Schiedsrichtern zu verbringen und mein volles Potenzial auszuschöpfen“, so Calderas.

Sie schloss sich den Äußerungen ihrer Kolleginnen an und sagte: „Es wäre ein Traum, der wahr wird, mein Land bei diesem hochkarätigen Turnier zu vertreten und all meine Opfer, mein Engagement und meine Disziplin unter Beweis zu stellen.“

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird eine beispiellose Plattform für den Frauenfussball sein und dessen exponentielles Wachstum unter Beweis stellen. Zudem wird es das erste Mal sein, dass das Turnier in Lateinamerika ausgetragen wird, einer leidenschaftlichen Fussballhochburg, die bereit ist, die Begeisterung zu erleben. Brasilien wird die perfekte Kulisse bieten. Während sich Spielerinnen aus aller Welt danach sehnen, auf dieser Bühne zu spielen, gilt dies ebenso für die Spieloffiziellen.