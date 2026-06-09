FIFA-Arena-Programm startet im Central Park mit erstem von 26 Minispielfeldern in New York

Einweihung von FIFA-Arena-Minifeld im Central Park unter Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino, New York Citys Bürgermeister Zohran Mamdani und der Gouverneurin des Bundesstaates New York Kathy Hochul

FIFA-Arena-Minifeld während der gesamten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Central Park mit kostenfreien Angeboten für mehr als 5000 Kindern aus allen fünf Stadtbezirken

Kostenlose Live-Übertragung des WM-Finales am 19. Juli für 50 000 Menschen im Central Park präsentiert von Global Citizen

Die FIFA konnte mit der offiziellen Eröffnung des ersten von 26 FIFA-Arena-Minifeldern im Central Park einen Meilenstein in New York verbuchen. Darüber hinaus wurde ein kostenloses Public Viewing für das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ angekündigt.

Beide Ankündigungen erfolgten bei einer Zeremonie im Tavern on the Green, an der ausser FIFA-Präsident Gianni Infantino auch Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York City, Kathy Hochul, Gouverneurin des Bundesstaates sowie Hugh Evans, Geschäftsführer und Mitbegründer von Global Citizen, teilnahmen.

Ebenfalls zugegen waren Betsy Smith, Präsidentin und Geschäftsführerin der Central Park Conservancy, Alex Lasry, Geschäftsführer des Organisationskomitees von New York/New Jersey sowie FIFA-Legende George Weah. Der ehemalige Staatspräsident der Republik Liberia und FIFA-Weltfussballer des Jahres 1995 ist gleichzeitig Ehrenkapitän des FIFA-Spielerausschusses.

Auch die FIFA-Legenden Roberto Baggio, Marco Materazzi, Christian „Bobo“ Vieri und Youri Djorkaeff, leitender FIFA-Fussballberater, waren unter den Gästen. Sie unterstützen die Initiative, die im Herzen der Stadt ein sicheres Umfeld schafft, in dem junge Menschen Fussball spielen können.

„Wir alle wissen, dass die Welt eine Gelegenheit braucht, zusammenzukommen. Die [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft bietet diese Gelegenheit. Wir wollen die Welt vereinen. Wir wollen die Welt zusammenbringen, und zwar in einem von Spaß, Freude und Zusammenhalt geprägten Umfeld, und New York ist ein Sinnbild für all dies“, so der FIFA-Präsident.

Infantino beschrieb die Eröffnung des FIFA-Arena-Minifelds als den Moment, in dem die Verwandlung von New York in eine Fussballstadt wirklich begann, und erklärte, der Central Park sei jetzt Fussballgebiet.

Mit Blick darauf, dass New York Gastgeber des Finales sein wird, sprach der FIFA-Präsident auch darüber, wie einzigartig die Stadt ist. „New York ist eine wirklich internationale Stadt. Hier gibt es mehr als 200 Nationalitäten, und jeder sollte stolz auf seine Herkunft sein und das auch zeigen. Dazu bietet die WM Gelegenheit“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus kündigte er den Bau von 26 FIFA-Arena-Minifeldern in ganz New York an und damit eine grosse Investition in die dortige Fussballförderung. Das Projekt zielt auf eine zugängliche, sichere und nachhaltige Fussballinfrastruktur auf der ganzen Welt ab, insbesondere in Gebieten, in denen Kinder und Gemeinschaften nur begrenzten Zugang zu hochwertigen Sporteinrichtungen haben.

„Wir werden in New York 26 Arenen bauen, FIFA-Arena-Minifelder, für 2026. Damit bekommen die Kinder die Chance, in einem sicheren Umfeld zu spielen, ihre Gefühle mit ihren Teamkameraden aus New York und der ganzen Welt zu teilen – und einfach glücklich zu sein.“

Das FIFA-Arena-Projekt im Central Park wird vom 10. Juni bis 18. Juli öffentlich zugänglich sein und wird von Street Soccer USA in Zusammenarbeit mit der FIFA betrieben. Dabei werden täglich von 10 bis 14 Uhr offenes Spiel und Gruppenbuchungen möglich sein, und von 16 bis 20 Uhr gibt es Veranstaltungen mit Themenschwerpunkten und Community-Sessions. Mehr als 80 Schulen, Freizeitzentren und lokal operierende gemeinnützige Organisationen aus allen fünf Stadtbezirken werden teilnehmen und mehr als 5000 Kinder vom Programm profitieren.

Zu den Programmpartnern gehören neben FIFA-Initiativen zu medizinischen Belangen, „Football for Schools“, den FIFA-Legenden und breiter angelegten FIFA-Kampagnen auch Street Soccer USA, der US-amerikanische Fussballverband und die American Heart Association.

Sechs wöchentliche Themenbereiche – Globales Spiel, Stadtbezirk im Blickpunkt, Jugend im Blickpunkt, Kultur und Kunst, Community Champions und Abschlussfeier – werden das Programm bis zum 18. Juli prägen.

Bürgermeister Mamdani erklärte, er hoffe, das FIFA-Arena-Programm werde der Ausgangspunkt für einige grossartige Fussballkarrieren sein. „Wenn im Vorfeld der WM 2038 der nächste vielversprechende Nachwuchsakteur des US-Männernationalteams nach seinen Anfängen gefragt wird, hoffe ich, dass er sagen kann: ‚Es hat genau hier begonnen, auf diesem Spielfeld im Central Park‘“, sagte er.

FIFA-Legende George Weah, dessen Sohn Timothy beim Turnier für die USA auflaufen wird, sprach von der weitreichenden Bedeutung des FIFA-Arena-Programms für Gemeinschaften auf der ganzen Welt.

„Ich finde, das ist eine wirklich bedeutsame Initiative. Die Projekte, die die FIFA in Umfeldern wie diesem hier durchführt – ähnlich dem, aus dem ich stamme – sind wirklich wichtig, nicht nur für den Fussball, sondern auch für die Entwicklung der Menschheit“, erklärte er.

Laut Weah, der auf eine illustre Karriere bei Klubs wie Paris Saint-Germain und AC Milan zurückblicken kann, sollte das Turnier die wichtigsten Werte des Fussballs widerspiegeln. „Wir hoffen nur, dass das Turnier freundschaftlich und ohne Rassismus ablaufen wird. Das sind die Markenzeichen des Fussballs: Zusammenhalt und Freundschaft“, sagte er.

Es gab auch ein kleines Spiel auf dem Minifeld mit einheimischen Kindern von Soccer Streets, an dem auch Bürgermeister Mamdani und Präsident Infantino teilnahmen.

Ein weiterer Meilenstein war die Ankündigung einer Public-Viewing-Veranstaltung für 50 000 Fans. Die von Global Citizen präsentierte kostenlose Veranstaltung wird im Rahmen eines Lotteriesystems organisiert. Zwanzig Prozent der Tickets werden für lokale gemeinnützige und Jugendfussball-Organisationen reserviert.

„Wir werden das grösste Public Viewing für das grösste Spiel der Welt organisieren – genau hier im Central Park. Und wie teuer wird das wohl werden? Es ist kostenlos“, erklärte Gouverneurin Hochul. „Genau hier auf der grossen Rasenfläche wird es stattfinden. Es gibt keinen besseren Ort als den beliebtesten Treffpunkt der New Yorker im Sommer. Er wird jetzt bei diesem wunderbaren Spiel zum Platz in der ersten Reihe.“

Die Veranstaltung, die Empire State Development mit einer Investition von USD 6 Millionen unterstützt und New York City mit einem Beitrag von USD 3,5 Millionen, wird auch ein Live-Unterhaltungsprogramm und Stände mit lokalen Speisen bieten.

Hugh Evans, Geschäftsführer und Mitbegründer von Global Citizen, hob die Bedeutung beider Ankündigungen für das übergeordnete Ziel der Organisation hervor. Global Citizen fungiert auch als Produzent der allerersten Halbzeitshow beim Finale einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, inszeniert von Chris Martin von Coldplay und mit Auftritten von Weltstars wie Shakira, Madonna und BTS.

Gouverneurin Hochul und Bürgermeister Mamdani unterstrichen beide noch einmal ihr Engagement für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die für alle New Yorker zugänglich ist.

„Das legendärste Spiel beim legendärsten Turnier der Welt verdient es, im legendärsten Park der Welt angeschaut zu werden – mit der legendärsten Skyline im Hintergrund“, erklärte Mamdani.