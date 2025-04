Leidenschaft und Flair des südamerikanischen Fussballs bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

In seiner Rede vor dem 80. ordentlichen CONMEBOL-Kongress betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino Südamerikas Bedeutung bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ . Der Kontinent wird beim Turnier, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird, von über 300 Spielern vertreten. Keine andere Region hat eine derart starke Vertretung. Hinzu kommen die südamerikanischen Fans, die ihre sechs Klubs an den elf Spielorten zweifellos lautstark anfeuern werden.

Südamerika stehen denkwürdige Jahre bevor, angefangen mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2027 in Brasilien und damit erstmals überhaupt auf dem Kontinent ausgetragen wird. Im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, die von Marokko, Portugal und Spanien veranstaltet wird, findet in Argentinien, Paraguay und Uruguay zu Ehren der ersten WM im Jahr 1930 zudem je eine Partie statt. Chile ist in diesem Jahr vom 27. September bis zum 19. Oktober ausserdem Schauplatz der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™. „Die drei Spiele der Jubiläumsausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 in Südamerika werden etwas ganz Besonderes sein. Ich kann die Spiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay kaum erwarten“, betonte der FIFA-Präsident. „Das gilt auch für den Frauenfussball, da die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien und damit erstmals auf dem Kontinent gastieren wird. Die Spielorte werden demnächst bekannt gegeben. Zu erwarten ist ein unglaubliches Turnier, das die Klasse des Frauenfussballs einmal mehr unterstreicht.“