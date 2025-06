Gianni Infantino und der Präsident des Fussballverbands von Singapur sprechen über die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft

FIFA-Präsident und der Präsident des Fussballverbands von Singapur (FAS), Forrest Li, treffen sich in Miami, Vereinigte Staaten

Herr Infantino spricht von einem „konstruktiven Austausch“ mit dem Ziel, den Fussball in der Republik weiter voranzubringen

Der Präsident lobt die durch die Programme FIFA Forward und Football for Schools entstandene Partnerschaft

FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigte bei einem Treffen mit Forrest Li, dem Präsidenten des Fussballverbands von Singapur (FAS), im Anschluss an die zweite Sitzung des FIFA-Fussballgipfels 2025 in Miami (USA) sein Engagement, sich für die Ausrichtung eines FIFA-Jugendturniers in Singapur in der Zukunft einzusetzen.

Herr Li ist wurde am 28. April 2025 zum Präsidenten gewählt. Er ist außerdem Unternehmer, Gründer des Technologiekonzerns Sea Limited und Vorsitzender des Lion City Sailors FC, der in der Singapore Premier League spielt und kürzlich Vizemeister der AFC Champions League Two wurde. Li hat versprochen, sich auf die Infrastruktur und die Jugendförderung als zwei Säulen seiner Amtszeit zu konzentrieren. Dies war das erste Mal, dass Herr Li seit seiner Wahl die Gelegenheit hatte, den FIFA-Präsidenten zu treffen.

„Der Präsident des Fussballverbands von Singapur, Forrest Li, und ich hatten in Miami eine konstruktive Diskussion darüber, wie wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können, um den Fussball in seinem wunderschönen Land weiter voranzubringen – einschliesslich der Teilnahme der Männernationalmannschaft an der FIFA Series 2026 und der möglichen Ausrichtung eines FIFA-Nachwuchsturniers in der Zukunft“, sagte Herr Infantino nach seinem Treffen mit Herrn Li.

„Als ich 2021 Singapur besuchte, spürte ich die grosse Leidenschaft der Menschen im Land für den Fussball – und diese spiegelte sich in der geleisteten Arbeit zur Weiterentwicklung des Spiels wider. Die FIFA pflegt eine etablierte und erfolgreiche Partnerschaft mit dem FAS über das FIFA-Forward-Programm und FIFA Football for Schools. Ich habe Präsident Li und seinem Team die volle Unterstützung der FIFA zugesichert und ihm zu seiner kürzlichen Wahl gratuliert.“

Dank einer Förderung in Höhe von zwei Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm konnten in den letzten Jahren die Renovierung des Hauptsitzes des Fussballverbands von Singapur (FAS) und die Modernisierung des Rasens im Jalan Besar Stadium erfolgreich abgeschlossen werden. Durch dieses Projekt wurden die Verwaltungsräume des FAS erheblich verbessert und der Rasen des Stadions modernisiert, sodass nun nationale Wettbewerbe und das Training der Nationalmannschaft besser durchgeführt werden können. In Anerkennung dieser bedeutenden Entwicklungen erhielt der FAS als einer der ersten asiatischen Mitgliedsverbände der FIFA einen der ersten FIFA-Forward-Bronze-Awards.

Die Unterstützung des singapurischen Fussballs im Jugend- und Breitenbereich ist ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen der FIFA und dem FAS. Die singapurische U22-Nationalmannschaft erhält im Vorfeld der Südostasienspiele 2029, bei denen Singapur Gastgeber sein wird, ebenfalls Unterstützung aus dem FIFA-Forward-Programm.

Darüber hinaus arbeitet die FIFA im Rahmen des FIFA Forward-Programms mit dem singapurischen Fussballverband (FAS) am FAS-Förderprogramm zusammen. Diese Initiative soll die Entwicklung des Fussballs durch gezielte Unterstützung der Vereine der Singapore Football League (SFL) stärken. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Verbesserung der Vereinsführung und der langfristigen Nachhaltigkeit. Die Mittel werden in erster Linie zur Deckung der Verwaltungs- und Betriebskosten verwendet.

Das FIFA-Talentförderprogramm hat ausserdem die Ernennung eines Leiters für Talentsichtung beim FAS sowie einer Cheftrainerin für die U19-Nationalmannschaft der Frauen unterstützt, um die derzeitige Führungslücke zu schliessen und die Entwicklung weiter voranzutreiben.

Nach seinem Treffen mit Herrn Infantino äusserte Herr Li seine Freude darüber, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in den Vereinigten Staaten mitzuerleben und mehr über zukünftige FIFA-Initiativen im Jugendbereich zu erfahren.

„Wir haben über den Sommer gesprochen – über neue FIFA-Initiativen wie die FIFA Series und auch über das Konzept eines FIFA-Festivals für U-15-Mannschaften“, erklärte Herr Li.

„Ich denke, das ist eine grossartige Initiative, um mehr FIFA-Mitgliedsverbände einzubeziehen, den Spielern ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Beste aus der Fussballwelt der FIFA zu erleben.